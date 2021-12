Le Meilleur De 2021 : Les 10 Meilleures Peintures Murales Qui Ont Transformé Les Espaces Publics En Chefs-D’œuvre

Des peintures saisissantes sur des navires abandonnés aux peintures murales célébrant la culture et l'histoire Afro-américaine, les artistes de rue ont trouvé des moyens uniques et impressionnants d'embellir leur environnement au cours de l’année. Nous avons compilé nos favoris pour présenter les 10 meilleures peintures murales de 2021.

Cette sélection présente des exploits créatifs incroyables en Amérique, en Asie et au-delà. L'artiste Mona Caron, basée à San Francisco, par exemple, a développé sa série en cours WEEDS – un projet qui se concentre sur l'ajout de représentations de plantes indigènes aux espaces urbains – avec une peinture murale de 20 étages représentant une fleur sauvage à Jersey City. De même, l'artiste espagnol Taquen a insufflé une nouvelle vie à un ancien monument de Gien, en France, en recouvrant un château d'eau de 35 mètres d'une peinture de divers oiseaux locaux en vol.

Faites défiler pour découvrir nos choix des peintures murales les plus impressionnantes et uniques de l'année.

Redécouvrez les meilleures peintures murales de 2021 !

Château D’eau De 35 Mètres Avec Des Portraits D’oiseaux Locaux à Gien, France par Taquen

Nichée au bord de la Loire en France, la ville de Gien a un nouveau monument grâce au savoir-faire de l’artiste de rue Taquen. L'artiste espagnol a passé près de deux semaines en juillet à transformer l'un des trois châteaux d'eau de Gien en une œuvre d'art. Le résultat est un monument époustouflant qui incorpore une variété d'oiseaux de la région dans la façade en ciment créé avec la palette de couleurs délicates de l'artiste.

Portrait mural (inspiré par Egypt Sarai) à Trindade, Brésil par Fábio Gomes Trindade

L’artiste de rue brésilien Fábio Gomes Trindade combine peinture et nature pour créer des œuvres singulières qui ne sont complètes que lorsqu’elles sont vues ensemble. Avec l’aide de branches d’arbres qui se trouvent au-dessus de ses fresques aux couleurs vives, il produit des portraits sur lesquels seule une partie du modèle est présente, comme le visage et une partie des cheveux. Mais lorsqu’il est orné d'arbres à fleurs colorées et de buissons au feuillage vert profond, le portrait prend une toute autre allure. C’est une façon intelligente et charmante de combiner des éléments de l’environnement urbain avec celui de la nature.

Peinture Murale Géante De 20 Étages Intitulée Shauquethqueat’s Eutrochium par Mona Caron

Commandée par le Jersey City Mural Arts Program, la peinture murale de Mona Caron Shauquethqueat’s Eutrochium représente une plante locale appelée Eutrochium. Caron capture l’une de ces fleurs sauvages dans des détails exquis et la place sur un fond noir qui rehausse la palette rouge et verte de la plante. Le format de la peinture rappelle des illustrations botaniques anciennes.

Otakiage à Kyushu, Japon par ONEQ

Ayant grandi dans une ville côtière de la paisible île de Kyushu, dans le sud-est du Japon, la mer a été une grande source d'inspiration et de réconfort pour l'artiste japonais ONEQ. C'est pourquoi elle a choisi le flanc d'un vieux navire abandonné comme toile monumentale pour un récent projet de peinture murale.

“J'ai effectué le ‘OTAKIAGE’ du navire qui a atteint la fin de sa vie”, dit l'ONEQ, se référant au rituel du feu japonais des fins symboliques et des nouveaux départs. “[C'est] un toast au navire qui a servi depuis longtemps.”

Peinture murale Gutter Paradise à Los Angeles, Californie par Adele Renault

L’artiste basée à Los Angeles Adele Renault utilise les pigeons de la ville comme des muses pour ses peintures murales kaléidoscopiques. Sa série en cours, intitulée Gutter Paradise, décore les façades de bâtiments à travers le monde avec des couleurs et des formes joyeuses.

“L’inspiration [pour Gutter Paradise] vient des plumes de pigeon”, poursuit-elle. “J’ai commencé à peindre des pigeons parce que je suis toujours intéressée par l'idée de montrer la beauté là où on s’y attend le moins. Je voulais mettre l’accent sur l’iridescence des plumes de pigeon, de ces rats volants qui vivent dans le caniveau, d’où le nom de la série.”

Peinture murale Mirror Land à Olsztyn, Pologne par Pener

L'artiste polonais Bartek Świątecki, alias Pener, est l'un des nombreux artistes utilisant leurs talents pour transformer les façades des bâtiments en œuvres d'art publiques. Récemment, il a terminé sa dernière peinture murale à Olsztyn, en Pologne. Intitulée Mirror Land, cette peinture vibrante bleu et vert représente une fusion fascinante de formes géométriques et de plans.

Peinture murale au motif de dentelle en Bretagne, France par NeSpoon

L'artiste de rue polonaise NeSpoon est connue pour ses créations murales à base de motifs délicats de dentelle ancienne. Elle a récemment apporté son style unique dans une petite ville de Bretagne française. Dans le cadre d'In Cité, le Festival écologique d’Arts Urbains, NeSpoon a transformé la façade d’un bâtiment en une magnifique œuvre d’art.

Peinture murale de Tissu translucide à Grenoble, France par Rosie Woods

L'artiste de rue basée à Londres Rosie Woods crée des œuvres évocatrices qui traversent les murs de toutes les villes qu'elle visite. Oscillant sur la frontière entre réalisme et abstraction, ses compositions ressemblent à des tissus colorés flottant à travers l'architecture. Et en sélectionnant des teintes vibrantes, Woods permet à ses peintures murales de transformer immédiatement leur environnement.

Peinture murale de style collage à grande échelle à Dallas, Texas par Tristan Eaton

Le designer, illustrateur et artiste de rue Tristan Eaton est connu pour ses peintures murales à grande échelle que l'on peut trouver dans des villes du monde entier, notamment à New York, Paris et Shanghai. Dans l'une de ses dernières pièces commandées, la toile d'Eaton était un bâtiment de 790 mètres carrés appelé The Stack au cœur du quartier historique de Deep Ellum à Dallas, au Texas. L'immense peinture murale d'une cow-girl noire rappelle les racines de Deep Ellum en tant que pôle de la scène musicale, artistique et de divertissement de la ville.

Peinture murale colorée d'un oiseau en vol à Buenos Aires, Argentine par Fio Silva

L'artiste argentin Fio Silva décore les façades des bâtiments avec des représentations exquises d'oiseaux planant dans un ciel venteux et un feuillage feuillu. “J'ai toujours aimé peindre des figures organiques et en mouvement”, a déclaré Silva à My Modern Met. “Ils représentent une quête de sens que j’éprouvais.”

