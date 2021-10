Connaissez-vous Drömsäck, Le Sac Ikea À 19,99 € Devenu Viral ?

L'entreprise d'origine suédoise Ikea nous aura apporté les samedis après-midi à errer dans un labyrinthe jaune et bleu, des instructions que seule une poignée d'êtres supérieurs parviennent à suivre à la lettre, les boulettes de tous les scandales, et plus récemment, le tote bag dont vous ignoriez que vous avez besoin.

Drömsäck, c'est son nom, a fait le tour de la toile cet été, à commencer par TikTok et Instagram. Un Tiktok viral du sac posté par l’utilisatrice Nicole Kaye a recueilli plus de 4,5 millions de vues en seulement deux semaines, tandis qu’une autre vidéo qu’elle a postée montrant des fonctionnalités plus spécifiques a recueilli 2 millions de vues supplémentaires. La vidéo de 15 secondes a suffi pour que le sac soit en rupture de stock très rapidement dans de nombreux pays.

Créé par Inma Bermudez, le sac est fabriqué en polyester recyclé résistant à l'eau et peut être porté comme un sac à dos, en bandoulière ou au poignet. Il comprend des compartiments pour un téléphone portable et un ordinateur ou une tablette de 14 pouces, un compartiment de sécurité où vous pouvez garder vos objets de valeur, ainsi qu'un compartiment à l’intérieur du sac pour une carte de transports – facile à sortir ou à scanner directement à travers le tissu. Vos clés ne finissent jamais au fond du sac puisque vous pouvez les attacher au porte-clés dans la poche extérieure du sac. Que demander de plus ?

Si vous avez raté votre chance et que le Drömsäck est en rupture de stock dans votre région, My Modern Met vous propose quelques alternatives multifonctions à ce tote bag, qui reste malgré tout difficile à battre pour son rapport qualité-prix.

Découvrez ci-dessous cinq alternatives au sac Drömsäck, devenu viral les réseaux sociaux.

Cabas Hybride en Nylon

Lismore

Ce sac à dos en coton offre une contenance modulable de 25 Litres. Il est adapté pour un ordinateur portable de

13 pouces. Existe en version gris silex et bleu marine avec bretelles rouge brique, et gris ardoise et bretelles turquoise.

Tote bag Multifonction

Ce sac de tous les jours de taille moyenne est parfait pour le travail, l'école, ou voyager. Il est fabriqué en toile de coton épaisse et est disponible en kaki, noir, vert et abricot. Il peut s'utiliser comme un cabas, un sac à bandoulière et un sac à dos.

Tote bag de voyage pliable

Sac fourre-tout pliable original conçu pour le voyageur moderne. Avec un design léger et une large capacité et une base en cuir, ce sac moderne est parfait pour le shopping au duty-free de l'aéroport autant que pour vous rendre au travail. Fabriqué en denim et nylon, avec une anse et une base en cuir solide, une poche intérieure.

Disponible en gris et anthracite avec base en cuir rouge, néon et anthracite avec base en cuir blanc, noir et denim avec base en cuir noir, et bleu ciel et denim avec base en cuir taupe.

Sac Cabas Esprit de Légende

Ce sac est produit en utilisant un tissu réalisé à 100% avec de la fibre obtenue à partir de matière PET recyclée, au départ de bouteilles en plastique. Une poche de protection en mousse renforcée pour accueillir votre ordinateur ; une poche secrète zippée au dos du sac, des anses qui se transforment en bretelles de sac à dos en un clin d’œil.

Les plus créatifs d'entre vous peuvent également apprendre à réaliser leur propre tote bag grâce à ces cours en ligne.

