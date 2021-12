Les Peuples Autochtones De L’Alaska Ont Inventé Les Lunettes De Neige Il y a Plusieurs Siècles

Quiconque a passé beaucoup de temps dehors dans la neige sait combien il est important de protéger ses yeux. Les rayons du soleil reflétés sur la neige blanche peuvent conduire à la photokératite, ou “cécité des neiges”, une situation très inconfortable causée par une exposition excessive à la lumière UV. Les peuples autochtones de la région de l’Alaska étaient certainement conscients de ces dangers et ont créé des lunettes pour se protéger.

Appelés ilgaak en inuktitut et nigaugek dans le Yupik central, ces lunettes de neige sont un peu différentes de celles que vous utiliseriez sur les pistes de ski. Les lunettes créées par les Inuits et les Yupik ont deux fentes minces et sont taillées dans une variété de matériaux, dont le bois, l'os et même les fanons de baleine.

On peut trouver plusieurs exemples de ces lunettes au Musée national des Indiens américains du Smithsonian. Les petites fentes réduisent non seulement l’éblouissement et la réflexion, mais elles peuvent en fait améliorer la vision. En focalisant la lumière, les fentes agissent comme une caméra à sténopé et aident à affiner et à focaliser la vision. C’est un système qui remonte à loin pour les peuples autochtones de la région. En effet, des lunettes de neige ont été trouvées dans des sites archéologiques inuits remontant jusqu’à 2 000 ans.

Au fil du temps, les matériaux des lunettes ont peut-être changé — on peut les trouver en plastique aujourd’hui —, mais le design d’origine demeure. C’est un cas classique d’ingénierie précoce grâce à l’expérience acquise et, il s’avère, cette conception traditionnelle tient le coup.

