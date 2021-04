Ces Adorables Illustrations “Avant / Après” Vous Feront Sourire

Vous avez déjà demandé à votre coiffeur de vous couper les pointes et êtes sorti(e) du salon avec une coupe courte ? Vous ne connaissez que trop bien la difficulté de devoir faire face au monde sans avoir bu votre café ? Le dessinateur de bandes-dessinées barcelonais Nacho Diaz Arjona (aka Naolito) illustre ces scénarios auxquels tout le monde peut s'identifier dans une série d'illustrations avant/après. Les dessins personnifient la nourriture, la nature et autres objets ordinaires, et injectent de l'humour dans ces scènes du quotidien.

Créées numériquement à l'aide d'une tablette et de Photoshop, Naolito esquisse d’abord d’innombrables idées. Il les regarde ensuite après quelques semaines et s’il les trouve toujours amusantes, affine les illustrations. Naolito explique : “J’aime chercher des similitudes entre les gens et les objets, les animaux et la nourriture. Je pense que c’est une façon vraiment intéressante de représenter les idées.” En utilisant des objets de tous les jours, Naolito est capable d’exagérer chaque changement émotionnel pertinent.

Si vous aimez ces illustrations adorables, vous pouvez les acheter sur des affiches, des t-shirts et d'autres produits sur le site web de Naolito.

L'artiste de bande-dessinées Nacho Diaz Arjona (aka Naolito) illustre des scénarios du quotidien dans une série d'illustrations avant / après.

Les dessins humoristiques de l'artiste personnifient la nourriture, la nature et d'autres objets ordinaires, pour injecter de l'humour dans le quotidien.

Nacho Diaz Arjona: Site Web | Facebook | Instagram

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos de Nacho Diaz Arjona.

