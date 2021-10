Inktober : Le Défi Artistique Mondial Qui Fait Dessiner Tout Le Monde En Octobre

Lorsqu'il s'agit de créer de l'art, se lancer est souvent la partie la plus difficile. C'est un peu plus facile, cependant, lorsque des milliers de personnes le font en même temps que vous. Nous avons vu comment les projets photographiques quotidiens et mensuels peuvent étirer votre imagination et apporter des développements nouveaux et passionnants dans votre travail. Mais si le dessin est plus votre style, nous avons le défi artistique parfait pour inspirer votre créativité quotidienne : Inktober. Cet événement annuel a lieu chaque année en octobre, invitant des personnes du monde entier à y participer.

Qu'est-ce qu'Inktober ?

Inktober remonte à près d'une décennie. L'illustrateur Jake Parker l'a créé en 2009 afin d'améliorer ses “compétences d'encrage et de développer des habitudes de dessin positives”. Le principe est simple : chaque jour d'octobre, réalisez un dessin à l'encre et partagez-le en ligne avec le hashtag #Inktober. À partir de 2016, Inktober a une liste officielle de thèmes pour inspirer votre routine quotidienne. Ils sont spécifiques, mais pas trop pour que les dessins de tout le monde ne se ressemblent pas; ils laissent de la place pour l'interprétation.

Voici la liste des thèmes pour 2021 :

Inktober est certainement un engagement, mais il y a une certaine marge de manœuvre si dessiner chaque jour n'est tout simplement pas possible. “Vous pouvez le faire tous les jours, ou suivre la route du semi-marathon et publier tous les deux jours, ou simplement faire le 5K et publier une fois par semaine”, explique Parker. “Quoi que vous décidiez, soyez cohérent.” Par-dessus tout, Inktober consiste à être cohérent et à s'améliorer grâce à la pratique. Essayez d'enregistrer votre travail dans un carnet de croquis, un journal d'art ou un carnet de croquis Inktober en édition limitée !

Fournitures pour Inktober

Vous voudrez utiliser une sorte d'encre pour vos dessins d’Inktober. Si vous n'êtes pas familier avec l'encre, cependant, consultez nos stylos à dessin et marqueurs préférés pour les artistes ou essayez ces stylos et ensembles recommandés :

Effectuer un dessin quotidien est un excellent moyen de tester différents types d'encre, de pinceaux et de stylos. Mais pour tirer le meilleur parti d'Inktober, vous devez avoir une compréhension de base des matériaux et des techniques.

Voici quelques cours en ligne (en anglais) qui vous initieront à la plume, à l'encre et à l'aquarelle. Mieux encore, vous pouvez les suivre de chez vous ou de votre studio.

Ink Drawing Boot Camp, Skillshare: Vous serez prêt.e pour Inktober en un rien de temps après ce bootcamp, qui vous en apprendra plus sur les fournitures, vous permettra de découvrir les grands maîtres du dessin à l'encre et d'acquérir de nouvelles compétences.

Ink Drawing Techniques, Skillshare: Ce cours couvre les techniques de base du pinceau, de la plume et de l'encre, les bases de l'esquisse et de la numérisation et les principes fondamentaux de l'encrage.

Pen & Ink Florals, Skillshare: Dans ce cours, vous apprendrez à créer des fleurs à la plume et à l'encre avec plusieurs outils et à maîtriser les différents traits qui peuvent être créés.

Create Illustrations with Ink Pens & Watercolor, Skillshare: Découvrez les différents stylos que vous pouvez utiliser avec des aquarelles, ainsi que comment les utiliser avec des encres et du papier.

Creative Doodling: Exploring Pens and Lettering, Creativebug: Apprenez à produire des motifs de manière organique en remplissant la page de motifs et de couleurs au fur et à mesure en utilisant différents stylos et marqueurs.

Illustrations inspirantes d'Inktober

Découvrez ce que d'autres artistes et illustrateurs ont proposé à partir des thèmes des Inktobers précédents.

Cet article a été modifié et mis à jour.

