Ce Dessin Au Pastel D’une Scène Idyllique Ressemble À Une Peinture Victorienne

L’artiste égyptien Magdy Ghabn utilise le médium malléable qu'est le pastel gras dans sa nouvelle œuvre représentant deux femmes dormant dans un champ verdoyant.

L’artiste de 27 ans étudie actuellement l’art à la New Cairo Academy, spécialisé dans le réalisme. “J’aime peindre des scènes classiques à la manière de l’art du Moyen Age et de l’époque victorienne”, raconte-t-il à My Modern Met. Son dessin au pastel utilise une palette colorée ainsi que l’ombre et la lumière pour créer une représentation idyllique quoique naturelle des sujets féminins.

Dans le long champ, de nombreuses couleurs ajoutent de la texture et de la profondeur à l’environnement. De même, les deux femmes sont mises en évidence par un éclairage délicat adapté au soleil. Cependant, les détails sont tout aussi impressionnants, Ghabn ayant reproduit magistralement la draperie de chaque robe.

