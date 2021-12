L'artiste abstrait Tyler Foust est connu pour ses dessins au trait complexes formés d'une ligne continue et sans intersection. Une citation sur son site Web le surnomme même “l'artiste mieux classé de Reddit”, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. “Les lignes dirigent les yeux et peuvent créer des illusions intéressantes”, a déclaré Foust à My Modern Met. Et c'est pourquoi l'artiste est fasciné par le dessin au trait depuis son enfance. Mais cette fascination ne l'a pas immédiatement conduit à poursuivre la vie d'artiste. En fait, ce qui n'était au départ qu'un passe-temps pour garder son esprit concentré pendant les cours magistraux a finalement évolué en un style unique de création artistique qui est tout à fait captivant par sa complexité enchevêtrée.

“Nos cours durent quatre heures, et je savais que je ne serais pas en mesure de consacrer mon attention aux cours aussi longtemps à moins de trouver une activité qui me garderait l'esprit sous contrôle”, a déclaré Foust à propos de son temps en tant qu'étudiant diplômé en Administration de la santé. “Alors, j'ai eu cette idée de dessiner des lignes répétitives pendant les cours. Je créerais quelques règles simples qui dictaient où placer mes lignes afin que je n'aie pas à mettre beaucoup de cerveaux dans l'art. L'idée était de s'appuyer sur le « pilote automatique » sans prédétermination de ce à quoi ressemblerait la pièce finale.”

L'artiste s'est assuré d'expliquer ce qu'il faisait à ses professeurs à l'avance pour s'assurer qu'ils savaient que cette activité le maintenait engagé plutôt que de créer une distraction. Et lorsque sa cache de dessins a commencé à devenir une collection assez importante, Foust a décidé de commencer à documenter ses créations sur Instagram avant de les jeter à la poubelle. L'artiste n'a commencé à comprendre la valeur de son travail que lorsqu'il a vu les réactions qu'il recevait sur les réseaux sociaux, un ‘étranger sur Internet’ proposant même d'acheter plusieurs de ses pièces pour des centaines de dollars.

À partir de ce moment, Foust a commencé à prendre son travail un peu plus au sérieux et s'est même efforcé de développer et d'affiner son propre style unique. “J'ai décidé de recréer mon style en composant des images construites à partir d'une ligne qui ne se croise pas”, explique l'artiste. “Par une ligne, je ne veux pas dire que je n'ai pas levé le stylo. Je veux simplement dire que l'image elle-même était composée d'une ligne géante. Je suis tombé amoureux du style une ligne et j'ai commencé à incorporer des formes avec l'espace négatif.”

Plus tard, après qu'une société étrangère a commencé à vendre ses œuvres d'art sur des vêtements sans sa permission, Foust a commencé à cacher sa signature (TFOUST) quelque part à l'intérieur de chacune de ses pièces d'une ligne. Ensuite, il s'est rendu compte qu'il pouvait en fait cacher beaucoup plus et a commencé à disperser une variété d'images cachées dans ses dessins au trait, y compris tout, des animaux à divers objets et même des noms.

Et parce que chaque pièce est si complexe, chacun des dessins au trait de Foust commence comme un brouillon détaillé. “Le brouillon est la partie la plus importante car une fois que je m'engage sur la pièce finale, je ne peux pas faire d'erreurs”, explique l'artiste. “Je ne peux pas effacer le stylo sur la toile. Avec les pièces les plus complexes, je passe beaucoup de temps à déterminer où déplacer ma ligne ensuite. L'aspect le plus difficile est d'essayer de ne pas couper mon chemin de ligne. C'est comme jouer à Snake, mais perdre est beaucoup plus frustrant.

Mais malgré cela, Foust a appris à apprécier chaque pièce du puzzle qui entre dans la création de l'une de ses œuvres d'art complexes. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. “Ironiquement, je n'ai jamais apprécié les cours d'art à l'école”, admet Foust. “J'ai toujours eu l'impression que l'accent était mis sur un produit final, et cela m'a stressé… Le moment où j'ai commencé à exceller de manière spectaculaire a été le moment où j'ai réalisé comment apprécier le processus plus que mes attentes du résultat final. Une fois que j'ai maîtrisé ce concept, mon style s'est formé de manière organique.”

Faites défiler pour voir certaines des œuvres complexes de dessin au trait continu de Foust et voyez si vous pouvez trouver les objets cachés dispersés dans ses compositions de dessin au trait. Pour en savoir plus sur l'artiste, suivez-le sur Instagram. Et vous pouvez même vous offrir une de ses œuvres en visitant sa boutique sur Etsy.

L'artiste abstrait Tyler Foust crée des dessins au trait complexes et inclut même des objets cachés dans ses compositions complexes.

L'artiste cache également sa signature dans chacun de ses dessins au trait.

Chaque pièce est dessinée à l'aide d'une ligne continue qui ne se coupe pas.

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos de Tyler Foust.

