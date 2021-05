Cet Artiste Crée des Chefs-d’œuvre avec du Sable et des Galets sur sa Plage Locale

Une promenade sur la plage est l’un des plaisirs simples de la vie; mais pour l'artiste de Land Art Jon Foreman, c'est une chance de faire preuve de créativité. L'artiste basé au Royaume-Uni collectionne des matériaux naturels tels que des pierres, des cailloux et des coquillages, puis les arrange de manière artistique dans des motifs tourbillonnants fascinants. Une fois terminé, le paysage sablonneux est temporairement transformé. Chaque installation éphémère finira par disparaître lorsqu'elle sera regagnée par la terre ou emportée par la marée.

Foreman a grandi dans le Pembrokeshire, au Pays de Galles, où il est devenu fasciné par la beauté du littoral et des forêts. Aujourd'hui, il collabore avec la nature elle-même en créant de l'art sur les plages qu'il a connues toute sa vie. Foreman arrive souvent à l'endroit choisi avec une idée de ce qu'il veut créer, son Land Art inspiré par la nature qui l’entoure. L'artiste a déclaré à My Modern Met : “J'aime bien ne pas savoir exactement comment cela va se passer jusqu'à ce qu'il soit là devant moi.”

En utilisant des galets de différentes tailles, formes et couleurs, Foreman peut passer jusqu'à six heures à dessiner soigneusement des motifs. Des tourbillons et des croissants aux cercles et aux carrés, son travail s'étend sur le sable dans des formations captivantes qui imitent souvent les motifs existants dans la nature. Certaines pièces ressemblent aux motifs trouvés sur les coquillages, et d'autres prennent les motifs ondulés des ondulations du sable.

Lorsqu'il n'utilise pas d'objets trouvés, Foreman dessine simplement dans le sable. Il présente ses créations épiques Land Art en les photographiant d'en haut, debout sur une falaise qui surplombe le rivage.

Découvrez les œuvres les plus récentes de Foreman ci-dessous et découvrez-en plus sur sa série Sculpt the World sur Instagram.

L'artiste basé au Pays de Galles, Jon Foreman, crée du Land Art fascinant sur les plages de sa ville natale.

Il utilise des galets de différentes tailles et couleurs pour créer des motifs tourbillonnants.

Lorsqu'il n'utilise pas de roches, il dessine des formations épiques dans le sable.

Chaque pièce éphémère sera finalement regagnée par la nature.

Jon Foreman: Site Web | Facebook | Instagram

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Jon Foreman.

Articles Similaires:

Cet Artiste Urbain à la Veine Comique Transforme des Lieux Publics en Installations Amusantes

Ce Graffeur Transforme des Blocs de Ciment en Illusions Époustouflantes