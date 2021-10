Ces Sculptures Rendent Hommage À George Floyd, Breonna Taylor Et John Lewis À Union Square À New York

Le 1er octobre, trois nouvelles sculptures ont été érigées à Union Square à New York. Les trois bustes, chacun fabriqués à partir de 200 couches de bois d'acajou africain tranché finement et recouverts de bronze scintillant, portent les mêmes traits que Breonna Taylor, George Floyd et John Lewis. Faisant partie d'une installation d'art public appelée SEEINJUSTICE, les statues de 3 mètres de haut ont été réalisées par l'artiste Chris Carnabuci en collaboration avec Confront Art et son partenaire caritatif We Are Floyd Inc. Cette exposition marque la première installation artistique de l'organisation, un projet d'art public qui cherche à “associer les monuments avec un mouvement.”

Taylor et Floyd ont tous deux été victimes de brutalités policières au printemps et à l'été 2020, une période difficile en Amérique pour un certain nombre de raisons. Homme d'État et militant des droits civiques, Lewis était surtout connu pour son rôle central dans la direction de la marche de 1965 de Selma à Montgomery, en Alabama, lors de ce qui deviendra plus tard le Bloody Sunday. Sa mort en juillet 2020, après une longue bataille contre le cancer du pancréas, est survenue à une époque marquée par de nombreux troubles civils en réponse aux injustices infligées à Taylor, Floyd et à leurs familles en deuil. Né de ce climat d'agitation et de chagrin, SEEINJUSTICE cherche à encourager un message d'unité et à ouvrir la voie à la conversation.

“SEEINJUSTICE était vraiment un projet collaboratif de sa conception à ce que vous voyez aujourd'hui”, a déclaré Lindsay Eshelman, co-fondatrice de Confront Art, à My Modern Met. “L'artiste, Chris Carnbuci, a créé des sculptures de 100 centimètres au cours de l'été 2020. C'était sa propre réponse artistique à ce qui se passait dans le climat social d'un été de confinement de COVID combiné à des protestations. Ce n'est que lorsque j'ai eu une rencontre fortuite en avril 2021 avec Terrence Floyd, frère de George, que notre vision a explosé en quelque chose de beaucoup plus grandiose.”

Terrence a été ému par les sculptures et également reconnaissant d'avoir son mot à dire dans le projet. “Il y a eu d'innombrables œuvres d'art vendues et qui ont profité de l'utilisation de l'image de George sur laquelle la famille n'a pas eu son mot à dire”, explique Eshelman. Ainsi, Confront Art a avancé en partenariat avec We Are Floyd pour mobiliser le projet et le rendre aussi visible et émouvant que possible. La sculpture de George Floyd, intitulée FLOYD, a été présentée en avant-première à Flatbush, où elle a été vandalisée par un groupe connu de suprématie blanche seulement quatre jours après son installation. Inspirés plutôt que découragés par l'incident, ils ont décidé de faire avancer l'exposition à plus grande échelle à Union Square.

“Ce projet est vraiment une collaboration entre l'art et l'activisme”, ajoute Eshelman. “Nous soutenons le pouvoir de l'art public. Sortir des pièces des musées et dans les rues enlève toute prétention cachée derrière des cordes et des sols en marbre. Notre projet permet à n'importe qui de n'importe où de découvrir, de près, une série de sculptures vraiment époustouflante avec un message puissant, à savoir que les monuments peuvent aller au-delà du physique et faire avancer un mouvement, inspiré et uni.”

“La beauté est que nous ne savions pas comment les gens feraient leur propre interprétation du projet. Certaines personnes le traitent comme un mémorial et déposent des fleurs, d'autres viennent et dansent ou parlent devant eux pour créer une belle toile de fond, d'autres créent un dialogue avec leurs voisins. Voir les gens créer ce que cela signifie pour eux a été la chose la plus gratifiante pour nous en tant que producteurs.”

Les sculptures de Floyd, Lewis et Taylor resteront visibles à Union Square jusqu'au 30 octobre. De là, l'exposition se rendra dans d'autres villes du pays. Une fois la tournée terminée, les bustes seront vendus aux enchères et les bénéfices seront répartis entre les associations caritatives liées à chaque individu. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Confront Art et suivez-les sur Instagram pour rester au courant.

