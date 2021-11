Les 8 Musées À Visiter À Boston Pour Une Dose D’art, De Culture Et Plus Encore

Boston est l'une des villes les plus historiques des États-Unis. Autrefois l'épicentre de l'esprit révolutionnaire américain, elle propose désormais un large éventail de musées pour tous les goûts, allant de l'art contemporain à la faune marine. Voyagez dans le temps avec l'U.S.S. Constitution ou immergez-vous dans les vastes collections de l'Université Harvard, la plus ancienne université du pays.

Compte tenu de la multitude de musées de Boston, My Modern Met a organisé une liste d'institutions à ne pas manquer avec des options pour un public de tous âges et intérêts.

Découvrez ces musées passionnants la prochaine fois que vous êtes à Boston, Massachusetts.

The Museum of Fine Arts (Le musée des beaux-arts)

Tout comme le Metropolitan Museum of Art l'est à New York, le Museum of Fine Arts de Boston est le joyau artistique de la couronne de Boston. Rempli de chefs-d'œuvre d'artistes célèbres, on peut se promener parmi les œuvres d'Edgar Degas, Vincent van Gogh, El Greco et Rembrandt. Fondées en 1870, les collections permanentes contiennent environ 450 000 œuvres d'art couvrant des milliers d'années d'histoire mondiale.

Bon tuyau : Découvrez la collection d'œuvres d'art japonaises de renommée mondiale du musée, notamment des poteries et des estampes ukiyo-e.

The Boston Museum of Science (Le musée des sciences de Boston)

Êtes-vous intéressé par STIM? Alors, le Museum of Science (MoS) est fait pour vous. Complet avec le seul cinéma IMAX en forme de dôme en Nouvelle-Angleterre et un planétarium, le MoS est très amusant pour les enfants et les adultes. Des événements fascinants sont organisés dans tout le musée. On peut assister à des démonstrations d'électricité sur le plus grand générateur Van de Graaff isolé à l'air au monde, ou simplement se promener dans le magnifique jardin aux papillons. Les expositions sur la nanotechnologie, l'informatique et même les habitats naturels de la Nouvelle-Angleterre ne sont que quelques-unes des galeries fascinantes à explorer.

Bon tuyau : Le musée est également un zoo accrédité et abrite plus de 100 animaux, dont beaucoup ont été sauvés.

Harvard Art Museums (Musées d'art de Harvard)

Si vous garez votre voiture à Harvard Yard (ou au moins aussi près que vous pouvez légalement conduire au campus), vous serez proche de certains des plus grands trésors détenus par une université américaine. Les Harvard Art Museums abritent les collections acquises par l'institution au cours des quatre derniers siècles. Ces 250 000 objets sont hébergés dans trois musées distincts et quatre centres de recherche. Parmi la collection se trouvent des œuvres de maîtres anciens tels que Titien, des peintres américains influents comme Thomas Eakins et des œuvres modernes comme celles du célèbre symboliste Gustav Klimt.

Bon tuyau : Le musée Fogg est le plus ancien des musées de Harvard, et c'est là que vous trouverez les noms les plus célèbres de l'histoire de l'art occidental.

New England Aquarium (Aquarium de la Nouvelle-Angleterre)

Qui a dit qu'un musée devait avant tout abriter des peintures ? L'Aquarium de la Nouvelle-Angleterre, en revanche, présente des œuvres d'art de la nature. Un chef de file dans l'éducation des masses sur nos océans et les créatures qui s'y trouvent, les expositions de l'Aquarium vous emmèneront dans les eaux locales et tropicales. D'innombrables viviers sont remplis de magnifiques espèces de raies, de méduses et de poulpes. L'Aquarium dispose également d'un cinéma IMAX et propose des observations saisonnières sur les baleines. La visite de ce musée nécessite probablement une journée complète avec des enfants et peut être assez chargée, alors prévoyez du temps ou achetez vos billets à l'avance.

Bon tuyau : Lorsque vous vous déplacez dans le musée, prenez l'option de prendre du recul et de regarder le port, où vous pourrez peut-être apercevoir des phoques locaux !

The Institute of Contemporary Arts (L'Institut des Arts Contemporains)

Fondé en 1936, l'Institut d'art contemporain (ICA) est aujourd'hui installé dans un bâtiment moderne suspendu au-dessus de l'eau, conçu par les architectes Diller Scofidio + Renfro. C'est le musée à visiter pour explorer les œuvres d’artistes émergents et de suivre les tendances du génie contemporain. L'exposition Figures of Speech de Virgil Abloh se conclut bientôt. Prochainement au programme, le 30 mars 2022, Swinguerra de Bárbara Wagner et Benjamin de Burca, une exposition examinant les cultures underground de la danse.

Bon tuyau : Suivez leur site Web et Instagram pour rester au courant des expositions fascinantes à venir.

Isabella Stewart Gardner Museum (Musée Isabella Stewart Gardner)

En avril 2021, Netflix a sorti This Is a Robbery: The World's Biggest Art Heist. Cela raconte l'histoire de l'un des vols d'art les plus déroutants au monde qui a eu lieu au musée Isabella Stewart Gardner en 1990 lorsque deux voleurs mystérieux ont volé 500 millions de dollars d'œuvres d'art. Heureusement, de nombreux chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art mondial n'ont pas été volés et restent exposés au musée, qui tire son nom d'Isabella Stewart Gardner, une riche Américaine qui a construit un palais pour sa collection d'art au tournant du siècle. Doté par Gardner après sa mort en 1924, le musée n'a cessé d'enrichir ses collections. Aujourd'hui, vous trouverez des œuvres de Rembrandt, Michel-Ange et John Singer Sargent.

Bon tuyau : Le musée offre toujours une récompense de 10 millions de dollars pour les informations menant au retour du tableau, donc si vous savez quelque chose, contactez le FBI.

Paul Revere House

Boston ne manque pas d'anciens citoyens célèbres, ni de maisons historiques non plus. L'ancienne demeure de Paul Revere, fils bien-aimé de Boston, est une destination très prisée. Construit vers 1680 dans le quartier historique de North End, il s'agit d'un monument historique national et d'une étape de la célèbre visite à pied du Freedom Trail. Revere lui-même possédait la maison de 1770 à 1800. Bien qu'il soit surtout célèbre pour sa chevauchée en criant “les Britanniques arrivent” (une histoire pleine d'inexactitudes), Revere était un éminent citoyen de Boston à l'époque coloniale et au début de la République. Il était, entre autres, un orfèvre prolifique dont les marchandises sont aujourd'hui très appréciées.

Bon tuyau : Il est préférable de visiter la Paul Revere House dans le cadre du Freedom Trail, une belle promenade devant de nombreux monuments historiques de Boston liés à l'indépendance américaine et à la guerre d'Indépendance.

U.S.S Constitution

Le Freedom Trail vous mènera également devant l'ancienne maison de Paul Revere jusqu'à l'U.S.S. Constitution. Toujours à flot même s'il a été initialement lancé dans les années 1790, ce cuirassé est connu sous le nom de “Old Ironsides”, iron signifiant ‘fer’ en français, pour sa résistance. Le navire était un produit du Naval Act de 1794 adopté par la jeune république américaine. Il s'est distingué parmi les bateaux dans les combats contre les pirates qui ciblaient la marine marchande ainsi que dans la guerre de 1812. Le navire a navigué en fonctions officielles tout au long du XIXe siècle jusqu'en 1881, livrant même des objets américains à l'Exposition de Paris de 1878. Étant devenu un musée désormais pour plus d'un siècle, le navire se trouve maintenant à Charlestown Navy Yard et est composé d'une marine active qui organise des visites et éduque le public sur l'histoire navale.

Bon tuyau : L'U.S.S. Constitution a son propre jeu en ligne intitulé “It's a Sailor's Life for Me.”

