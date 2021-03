L'artiste Zaria Forman utilise son immense talent pour documenter les effets dévastateurs du réchauffement climatique. Depuis plusieurs années, elle crée des paysages à grande échelle à l'aide de pastels tendres. Le résultat est extrêmement détaillé et réaliste. Ces images montrent de manière incroyablement poignante la majesté de ces glaciers qui se détériorent rapidement malgré leur taille impressionnante, sous l'effet du réchauffement de la planète.

Pour ses travaux précédents, Forman utilisait déjà la technique du pastel pour dépeindre des formes distinctes de glaciers et d'icebergs. Depuis, elle a modifié l'angle de son travail —ou plutôt, c'est comme si elle avait fait un zoom arrière sur le paysage. Forman a passé les deux dernières années à voyager avec les missions scientifiques de la NASA pour mesurer les mouvements de la glace. Le résultat est une collection de ce qu'elle a vu en survolant l'Arctique et l'Antarctique. Travailler avec des scientifiques l'a également inspirée à dessiner d'une manière encore plus précise, tout en gardant une composition générale plus abstraite.

Peu importe le format, le noyau de l'œuvre de Forman reste le même. Chaque illustration est une opportunité de communiquer sur la vitesse alarmante à laquelle les glaciers des régions polaires fondent. En montrant ce que nous avons à perdre, elle nous implore de réagir urgemment, et de combattre les changements climatiques.

L'œuvre la plus récente de Forman fait partie de son exposition intitulée Overview au musée Winston Wächter Fine Art à New York. Elle aura lieu du 25 Octobre au 21 Décembre 2018. De plus, elle a fait don de son œuvre intitulée Jakobshavn Glacier, Greenland à l'association Global Wildlife Conservation en partenariat avec Christie’s. Vous pouvez enchérir jusqu'au 6 Novembre 2018. La totalité des gains servira à acquérir et préserver des portions de forêt montagneuse en Amérique centrale.

Zaria Forman a passé deux ans à voyager avec les missions scientifiques de la NASA pour mesurer les mouvements de la glace.

Le résultat est un ensemble d'œuvres grand format qui montrent la vitesse alarmante à laquelle les glaciers fondent.

Voici un aperçu du procédé artistique méticuleux de Forman :

