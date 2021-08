La France est célèbre pour être le pays de la gastronomie et de l'art, du fromage, du pain (de la baguette), des bérets, du vin … et la liste continue. Et oui, nombreux sont les produits artisanaux que le monde envie aux français ! La France ne peut cependant pas se venter d'avoir découvert la vinification, cet honneur appartient à la Géorgie. En effet, des fragments de poterie vieux de 8 000 ans ont été découvert par des scientifiques à Tbilissi. En revanche, l'hexagone peut se vanter d'être perfectionner la vinification du raisin. My Modern Met France vous propose un voyage virtuel dans les vignobles de France à travers notre liste des 5 meilleures régions du pays à visiter pour déguster du vin.

Les 5 Meilleures Régions de France À Visiter Pour Déguster du Vin

Bourgogne

Le vignoble de Bourgogne produit des vins internationalement réputés, également, depuis 2015 les climats de la région sont inscrits sur la liste Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2015. La Bourgogne produit pour la majeure partie des vins blancs et rouges, commercialisant environ 200 millions de bouteilles chaque année, soit 60,5 % de vins blancs, 31,5 % de vins rouges.

La Bourgogne produit du vin depuis fort longtemps. Témoignant de la présence de la vinification dans la région à l'époque celtes gauloise est le célèbre Cratère de Vix, un artefact en bronze utilisé pour contenir le vin daté d'environ 520 ans av. J.-C.

Vous pouvez réserver une dégustation de grands vins au Château de Meursault et visitez ses caves datées du XIIe au XVIe siècles et son ancienne cuverie.

Nouvelle-Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine est une des meilleures régions de France pour déguster du vin et les vins rouges issus de la région sont particulièrement appréciés. Un verre de Bordelais avec des rillettes de canard c'est une combinaison bien française ! Le vignoble Bordelais produit en grand majorité des vins rouges, soit 80% de la production.

Anecdote : Les vins Bordelais sont mis en bouteille dans des bouteilles spéciale connues sur le nom de ‘Bouteille Bordelaise‘, la forme actuelle ayant apparue au XIXe siècle. Une caractéristique de la bouteille Bordelaise est le verre teinté dans des couleurs sombres (noir, caramel ou vert) pour protéger le vin de la lumière et optimiser sa conservation. Une autre particularité est sa forme particulière, prononcée aux épaules permettant aux sédiments produits à l’intérieur de la bouteille de s’y installer.

Vous pouvez visiter un vignoble et réserver une dégustation dans un château à Saint Emilion, l'office du Tourisme de Saint Emilion propose des propriétés chaque jour sur son site Web.

Rhône-Alpes

Le vignoble de la Vallée du Rhône s'étend sur un total de 1317 communes et six départements ( Rhône, Loire, Ardèche, Gard, Drôme et Vaucluse) et se divise en deux ensemble d'appellations :

La Vallée du Rhône Septentrionale, de Vienne jusqu'à Livron-sur-Drôme

La Vallée du Rhône Méridionale, de Montélimar jusqu'à Avignon

La production viticole de la vallée de Rhône ressemble beaucoup à celle de la Bourgogne avec une commercialisation de 204 millions de bouteilles par an, dont 60% de vins rouges et 31% de vins blancs.

La région du Rhône abrite un joyau de la viniculture antique : la Villa du Molard, située dans la Drôme. La Villa du Molard, datée entre 50 et 80 de notre ère, est considérée comme la plus grande exploitation viti-vinicole connue du monde méditerranéen antique, étendue sur deux hectares.

Champagne-Ardenne (désormais la région Grand Est)

Il serait impensable de compilé une liste des meilleures régions de France pour déguster du vin sans inclure la région Champagne-Ardenne. En effet, le Champagne fascine ! L'artiste d'Art Nouveau Alfons Mucha a créé des illustrations incroyables pour la maison de Champagne Moët & Chandon en 1899. Cependant, si vous n'êtes pas un grand connaisseur de vin vous serez probablement surpris d'apprendre que la région Champagne ne produit pas seulement du vin de Champagne (que l'on appelle souvent Champagne).

Anecdote : Le vignoble de Champagne a une histoire captivante. Son histoire commence au Moyen-Âge en 650 lorsque l'archevêque de Reims Saint Nivard crée l'abbaye bénédictine de Saint-Pierre d'Hautvillers. C'est dans ses vignes que dom Pérignon mis au point la méthode champenoise au XVIIe siècle.

Vous voulez avoir une expérience authentique dans le vignoble champenois ? Prenez part aux vendanges en Champagne, l'office du tourisme Champagne-Ardenne propose plusieurs formules sur leur site Web.

Occitanie (Languedoc-Roussillon)

Le vignoble du Languedoc-Roussillon est n'est peut-être pas aussi connu que ses compères sur cette liste mais la région peut revendiquer le titre du plus ancien vin effervescent au monde. En effet, la ‘Blanquette de Limoux‘ est un vin datant du Moyen-Âge. Son histoire commence lorsqu'en 1531 le phénomène d'effervescence du vin fut observé par les moines bénédictins de l'abbaye de Saint-Hilaire dans l'Aude (beaucoup de percées dans le monde de la viticulture ont eu lieu dans des abbayes il semblerait).

Vous êtes amateur de vin mais vous recherchez une expérience plus insolite dans les vignes ? L'office du tourisme du département de l'Hérault a de formidables suggestions hors du commun à vous proposer sur leur site Web.

