Dans ce Petit Village d’Alaska, Tout le Monde Vit Sous le Même Toit

Dans les petites villes, tout le monde connaît tout le monde. Les gens s'arrêtent pour discuter dans la rue, et les jeunes gens ne savent plus vers qui se tourner quand il s'agit de leur vie amoureuse. Une petite communauté en Alaska a fait passer ce concept au niveau supérieur. À Whittier, en Alaska, la quasi-totalité de la population de 318 habitants vit sous le même toit. L'immeuble, connu sous le nom de Begich Towers, est devenu viral sur TikTok lorsque la créatrice de podcasts Olivia Snake (@livvontheedge) a posté une vidéo à propos de ce village hors du commun. Cela a fasciné le public, en particulier lorsque l'une des résidentes de Whittier, Jenessa (@messy.nessy) a publié sa propre vidéo pour expliquer à quoi la vie ressemble vraiment dans le village.

Whittier était un port militaire et une gare ferroviaire durant la Seconde Guerre Mondiale. Le complexe Begich Towers a été construit à l'époque pour héberger des familles de militaires. Il est relié à une petite école par un tunnel qui rejoint les deux bâtiments. Après 1960, le village est retourné à un usage civil. Cependant, comme l'indique Jenessa, la plupart des habitants vivent toujours dans les anciens quartiers militaires. Le bâtiment de 14 étages abrite un bureau de poste, une église, une épicerie et le bureau du maire, entre autres. Le père de Jenessa est en fait le maire bénévole du village.

Les utilisateurs de TikTok se sont montrés très curieux à propos de ce “village sous un seul toit“. Sur son compte TikTok, Jenessa a répondu à une variété de questions, dont Que font les habitants de ce village dans la vie ? Il se trouve que la plupart d'entre eux travaillent pour la compagnie de voie ferrée, pour le tunnel (le tunnel commémoratif Anton Anderson qui mène à Anchorage), à l'école, or dans le port. Anchorage—la plus grande ville d'Alaska— se trouve à environ une heure et demie de voiture. Les résidents de Whittier font souvent le trajet vers la ville pour acheter des produits en gros ou pour travailler.

Comment vivent les jeunes à Whittier ? Jenessa explique que l'école accueille 50 60 élèves de la quatrième à la terminale. “Personne ne sort avec personne ici, parce que nous avons tous grandi ensemble, et cela serait un peu bizarre…” Pour s'amuser, les jeunes habitants font des feux de camp. Ils font également de la randonnée, du canoé kayak, entre autres. Vous pouvez regarder toutes les vidéos de Jenessa sur TikTok pour en apprendre davantage sur ce village plus que soudé.

Bienvenu à Whittier, Alaska—un village dans lequel presque tous les habitants vivent dans le même immeuble.

L'utilisatrice de TikTok Jenessa fait visiter son village aux internautes.

