Le Portugal Inaugure l’Un des Ponts Suspendus Les Plus Longs au monde

Si vous êtes à la recherche d’un endroit unique à visiter, le Nord du Portugal a beaucoup à offrir, de ses paysages naturels époustouflants à ses villes pittoresques. Le géoparc d’Arouca offre dorénavant une autre destination pour les voyages. 516 Arouca est un nouveau pont piéton suspendu, déclaré comme étant le plus long au monde avec 516 mètres. Il se trouve entre deux falaises à 175 mètres au-dessus de la rivière Paiva.

Le pont a été conçu par Itecons, un studio portugais d’ingénierie et de design, et a été bâti par Conduril. L’équipe de conception a utilisé deux tours monumentales en forme de V pour soutenir la structure sur les deux falaises. Le reste de la conception, y compris le tablier (la structure porteuse) et les garde-corps sont faits de grilles métalliques pour aider à préserver les vues incroyables de la nature. Si vous n’êtes pas très à l'aise avec la hauteur, nous vous conseillons de ne pas trop regarder vers le bas…

Bien que la distance de 516 mètres soit relativement longue à parcourir à pied, le potentiel titre de pont suspendu le plus long du monde est controversé. En effet, la passerelle de Baglung Parbat au Népal détiendrait vraisemblablement le record, avec 567 mètres de long.

Cependant, étant donné que la conception comporte des considérations spéciales pour les piétons, le pont étant soutenu par des câbles suspendus, contrairement au pont de la passerelle Baglung Parbat qui suit la structure en caténaire du pont, l’équipe du 516 Arouca insiste pour remporter le titre. « C’est le plus grand au monde, comme nous l’avons toujours dit », explique un représentant de l’agence. « Avec 516 mètres de longueur, à 175 mètres au-dessus du niveau de l'eau, c'est le plus élevé en termes de construction, et avec une capacité supérieure ».

Si vous souhaitez voir 516 Arouca vous-même, vous pouvez trouver plus d’informations sur leur site web ainsi que d’excellents conseils sur où dormir et où manger pendant votre visite.

Le 516 Arouca au Portugal serait le pont suspendu piétonnier le plus long du monde, avec 516 mètres.

Remerciements : [dezeen, NPR]

