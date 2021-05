Ces 5 Bâtiments Art Nouveau Incarnent l’Elégance de ce Style Architectural

L'Art Nouveau, comme beaucoup de styles internationaux, se retrouve dans presque tous les médiums créatifs : art, mobilier, architecture, et plus encore. Ce style a cependant dépassé les frontières entre ces médiums pour créer une œuvre totale, un langage unique. Un intérieur Art Nouveau est soigneusement considéré, et l’architecture est conçue en conjonction avec toutes les peintures, sculptures, meubles, fenêtres, textiles et ornements. Dans une pièce réussie, il peut être difficile de différencier l’architecture de l’art.

L’Art Nouveau a atteint sa popularité de 1890 à 1910, suivant directement le mouvement Arts and Crafts et autres tendances similaires dans les arts décoratifs. On le trouve d’abord en Belgique, en tant que critique de l’« art académique ». Il a rapidement traversé l’Europe. À l’instar de nombreux mouvements internationaux d’art et d’architecture, chaque région qui a adopté l’esthétique lui a donné un nouveau nom et y a ajouté ses propres caractéristiques, à l'instar de l'École de Glasgow ou du Modernisme Catalan rendu célèbre par Antoni Gaudi.

Juste avant le début de la Première Guerre Mondiale, les premières formes de modernisme ont commencé à prendre sa place en réponse aux changements politiques et économiques à travers le monde, et le style a fini par décliner. Bien que les jours de gloire de l’Art Nouveau soient derrière nous, les concepts de ce style ne cessent de regagner en popularité.

Cet article détaille les caractéristiques du style Art Nouveau en architecture, et ses meilleurs exemples.

Caractéristiques de l'Architecture Art Nouveau

L’architecture de l’Art Nouveau se caractérise par des lignes courbes qui créent des compositions douces et organiques. Bon nombre des qualités décrites ci-dessous s’inscrivent dans la même intention de ce style : créer une œuvre unique et complexe qui estompe la frontière entre architecture et décor.

Les Courbes Organiques et les Formes Arquées

Les courbes organiques sont l'un des éléments les plus iconiques de l'architecture Art Nouveau. Les lignes fantaisistes caractérisant ce style sont souvent utilisées pour des ferronneries complexes, et même des murs courbés.

Les Vitraux et la Couleur

Tout comme les tableaux colorés de ce style, les bâtiments Art Nouveau affichent des couleurs vives. On retrouve souvent des tons bleu-vert épousant des détails dorés. Les vitraux sont une autre manière d'introduire des couleurs vives dans ces espaces.

Les Détails et les Ferronneries Complexes

L'architecture Art Nouveau étant née du courant des arts décoratifs, il est logique qu'elle embrasse la complexité et les détails des autres styles Arts & Crafts. La ferronnerie en est un bon exemple, des rampes d'escaliers aux détails des fenêtres.

Les Figures Féminines

L'Art Nouveau représente souvent les femmes dans des environnements élégants. En architecture, des visages de femmes et des figures féminines sont parfois utilisées en tant qu'ornements. Ceci est un exemple de la manière dont la sculpture devient partie intégrante de l'architecture dans le mouvement Art Nouveau.

Voici quelques exemples d'architecture Art Nouveau

Casa Batlló

L'architecte espagnol Antoni Gaudí est sans doute l'architecte le plus connu du mouvement. L'un de ses édifices les plus célèbres est la Casa Batlló à Barcelone. Aussi connue sous le nom de Casa del ossos, ou Maison des Os, en raison de l'aspect organique et squelettique du bâtiment. Ces éléments de construction qui rappellent les os offrent une interprétation unique de ce style architectural.

Les designs de Gaudí constituent un exemple du Modernisme, une version Catalane de l'Art Nouveau. Bien que la Casa Batlló prenne le concept des formes organiques un peu plus littéralement que les autres bâtiments, elle n'en est pas moins emplie d'éléments sculpturaux, de formes irrégulières et de couleurs vives qui caractérisent l'Art Nouveau.

La couleur de la façade provient des fragments de faïence arrangées en une mosaïque sur fond beige. Ce revêtement laisse place à des ornements en métal autour des fenêtres – une couleur et des matériaux faciles à reconnaître dans l'art nouveau. Le toit par contre, est beaucoup moins typique du style. Des bardeaux multicolores couvrent une arche dramatique, qui ressemble au dos d'un dragon. La cheminée sculpturale pourrait même symboliser l'épée de Saint-Georges lui transperçant le dos.

Bien qu’il s’agisse d’un design spécifique à la ville de Barcelone, créé d'après la pensée moderniste, intégrer la sculpture au bâtiment est une idée très générale de l’Art Nouveau. La capacité de Gaudi à créer une architecture qui agit comme une seule composition artistique n’est que l'une des raisons pour lesquelles il est considéré comme le maître des designs de style Art nouveau.

L'Entrée du Métro de Paris

Bien qu'elle constitue un type de construction à part, cette entrée de métro conçue par Hector Guimard est un excellent exemple d'Art Nouveau. Les lignes métalliques sinueuses semblent s’intégrer parfaitement aux courbes et aux gestes organiques de l’art nouveau. Le mot « Métropolitain » est inscrit dans la typographie emblématique Art nouveau, parfaitement adapté au style d’art décoratif qui célèbre l’artisanat.

Certaines de ces entrées sont conçues comme des kiosques, avec un toit en éventail. Une version plus minimale appelée entourage, est une entrée symétrique avec deux lampadaires inclus dans le métal sculpté populaire de l’Art nouveau.

L’artiste surréaliste Salvador Dali a parlé avec amour de ces structures, les appelant « les entrées divines du métro, par la grâce desquelles on peut descendre dans la région du subconscient du vivant et l'esthétique monarchique de demain. »

Le Bâtiment Old England

Ce magasin de la marque Old England a été conçue par l'architecte Paul Saintenoy, qui a été largement influencé par les architectes de l'Art Nouveau tels que Victor Horta. Vous reconnaîtrez peut-être certaines caractéristiques empruntées à ces maîtres de l'Art Nouveau.

La ferronnerie joue un rôle important sur la façade du bâtiment Old England. Elle est utilisée pour créer des ornements finement ouvragés le long de la façade de verre, et sur les balcons. Si vous regardez de plus près la canopée de verre au premier étage, vous verrez des formes familières utilisées sur un autre projet sur cette liste : l'entrée du métro de Paris par Hector Guimard.

Bien que le bâtiment Old England abrite désormais le Musée des Instruments de Musique, on peut toujours lire “Old England” sur la façade principale.

Hôtel Tassel

L'Hôtel Tassel par Victor Horta est l'un des exemples d'architecture Art Nouveau les plus connus dans le monde. Ses escaliers emblématiques semblent décrire parfaitement les concepts de l'Art Nouveau. Le papier peint, la ferronnerie des rambardes, le design courbé des marches, et l'espace général s'assemblent pour créer une œuvre d'art aux lignes organiques et libres.

Les plans d'Horta sont considérés comme innovants. Les espaces sont très ouverts et la lumière naturelle est exploitée à son maximum. Chaque pièce est desservie par un hall central. Enfin, la structure verte montre que l'architecture peut être aussi décorative que les autres éléments de construction, et que ces espaces plus utilitaires, tels que le hall d'entrée, ont le potentiel pour devenir des œuvres architecturales si tant est qu'elles soient bien considérées.

Puisque l'Hôtel Tassel est un exemple des débuts de l'application de l'Art Nouveau à l'architecture, les “règles” du style architectural n'étaient pas encore clairement définies. Le bâtiment comporte ainsi des éléments Néo-Gothiques et Néo-Rococo.

Le Palais de la Sécession

Le Palais de la Sécession à Vienne, en Autriche, est un bon exemple des détails dorés souvent présents dans l'architecture Art Nouveau. Au-delà de son importance en tant qu'exemple du mouvement artistique, ce bâtiment est également un bel exemple de l'architecture utilisée comme manifeste. Joseph Maria Olbrich a conçu ce bâtiment en tant que déclaration de la Sécession viennoise, durant laquelle les artistes se sont séparés l'Association des artistes d'Autrice, qui refusait d'abandonner les styles artistiques traditionnels.

Si cette histoire vous est familière, c'est parce que le mouvement de la Sécession Viennoise partageait les croyances générales de l'Art Nouveau —les artistes rejetant les traditions artistiques et exigeant de l'innovation. Cette demande est même inscrite sur la façade. On peut lire au-dessus de l'entrée : “A chaque âge son art, à chaque art sa liberté.”

Les trois gorgones sous cette devise font référence à la peinture, la sculpture et l'architecture. Bien que ce symbolisme soit lié à la Sécession viennoise, il s'aligne également avec l'Art Nouveau, en particulier dans l'utilisation de figures féminines en architecture.

