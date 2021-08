Cet Orang-Outan Décide D’Essayer Les Lunettes De Soleil D’une Touriste

Parfois, il est surprenant de voir à quel point nos cousins primates peuvent nous ressembler. Récemment, une utilisatrice de TikTok l’a découvert de façon très amusante. Alors qu’elle visitait un zoo en Indonésie, Lola Testu, connue sous le nom de @minorcrimes sur TikTok, a accidentellement laissé tomber ses lunettes de soleil dans l’enclos des orangs-outans. Naturellement, elle a capturé tout l’incident en vidéo, une chance, étant donné que ce qui s’est passé ensuite est absolument inestimable.

Curieux de découvrir ce nouvel objet, un orang-outan curieux s’est frayé un chemin pour enquêter. On peut entendre Testu s'écrier : “Oh non, ne les mange pas !”, craignant que le premier instinct de la créature soit de consommer l’objet mystérieux. Le primate courageux a ramassé les lunettes de soleil brisées et les a placées sur son visage plutôt que dans sa bouche.

Le clip continue à montrer l’orang-outang essayant les lunettes de soleil de différentes façons, à l'endroit et à l’envers, repoussant son petit qui semble lui aussi très intéressé.

La vidéo est rapidement devenue virale, rassemblant plus de 45 millions de vues et 11 millions de likes en l’espace de quatre jours. Plusieurs commentateurs ont été surpris de voir à quel point l’orang-outang était intelligent, pour savoir exactement comment mettre les lunettes de soleil, tandis que d’autres ont remarqué à quel point les primates sont semblables aux humains — jusqu’au bébé qui essaie de prendre les lunettes.

Ces similitudes ne devraient pas être trop surprenantes compte tenu du fait que les orangs-outans partagent 96,4% de nos gènes. Cette vidéo prouve, de la façon la plus divertissante, que ces créatures hautement intelligentes sont comme nous de bien plus de façons que nous le pensions.

Une utilisatrice de TikTok a accidentellement laissé tomber ses lunettes de soleil et un orang-outan a décidé de les essayer ! Regardez la vidéo complète ici :

Lola Testu : TikTok

