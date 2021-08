Les profondeurs de l'océan peuvent être un endroit extrêmement fascinant, propice à l'exploration et à de nouvelles découvertes. Récemment, lors d’une expédition sous la surface à plus de 320 kilomètres au large de la côte atlantique des États-Unis, des scientifiques ont fait une découverte presque trop belle pour être vraie. Une caméra attachée à un submersible transmettait un flux en direct de son environnement aux scientifiques à bord d'un navire de recherche. Alors l’appareil balayait le fond de l'océan, il est tombé sur une scène improbable. Une éponge de mer et d'une étoile de mer perchées l'une à côté de l'autre, ressemblant de manière frappante à un certain célèbre duo aquatique. Et si vous êtes un fan de la populaire série télévisée d'animation Bob l’Éponge, alors vous savez exactement de qui il s’agit : le seul et unique Bob l’Éponge et son joyeux copain Patrick Étoile.

Christopher Mah était l'un des scientifiques qui regardaient le flux et a immédiatement noté la ressemblance inouïe avec le duo animé. Il a ensuite posté une photo des sosies sur Twitter, avec la légende : “WOW. Bob l'éponge et Patrick EN CHAIR ET EN OS !” Le message a ensuite reçu des milliers de likes, de retweets et de réponses de fans, et même un clin d'œil de la page officielle de Bob l'Éponge. Un utilisateur de Twitter a pris la liberté d'ajouter leurs visages et leurs jambes de dessin animé à l'image, offrant une aide visuelle à ceux qui avaient du mal à reconnaître la paire comique.

Mah, expert en étoiles de mer et autres invertébrés marins, est chercheur associé au Musée National d'Histoire Naturelle. Il collabore souvent avec la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l'organisation qui menait l'expédition fortuite à bord de leur navire, l'Okeanos Explorer. Et bien que cette éponge et cette étoile de mer semblent être la version réelle parfaite des meilleurs amis Bob l'Éponge et Patrick Étoile, il y a en fait un côté un peu plus sombre dans l'histoire.

En réalité, les étoiles de mer aiment manger les éponges. “Selon toute vraisemblance, la raison pour laquelle l'étoile de mer se trouve juste à côté de cette éponge est que cette éponge est sur le point d'être dévorée, du moins en partie”, révèle Mah. “La réalité est un peu plus cruelle que le dessin animé bien-aimé ne le suggérerait.”

Des versions réelles de Bob l'Éponge et Patrick ont été repérées lors d'une expédition scientifique au large de la côte atlantique des États-Unis !

*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP — Christopher Mah (@echinoblog) July 27, 2021

Un utilisateur de Twitter a pris la liberté d'ajouter leurs visages et leurs jambes de dessin animé.

Le message original a reçu des milliers de retweets et de réponses de fans divertis, attirant même l'attention de la page officielle de Bob l'Éponge.

best friends SpongeBob & Patrick spotted IRL in the ocean! 📷: courtesy of Christopher Mah/NOAA pic.twitter.com/f5mfmAlRQR — SpongeBob (@SpongeBob) July 29, 2021

In my opinion, this wins the internet today 😄 — Liam Gleason (@LiamGleason39) July 30, 2021

I'm 100% convinced he did this from beyond, lol — Wayward Jamie (@jamezverusaum) July 29, 2021

You just know they were cutting it up right before the camera came… they were like FREEZE — BabanajamaMama 🦄 (@gettingconfetti) July 28, 2021

Greatest pic EVER! No more pics on internet. We are officially done. — mark papesh (@mjpapesh) July 31, 2021

Vous pouvez regarder l'intégralité de la vidéo où la découverte fortuite a été faite !

NOAA Ocean Exploration : Site Web | Instagram | Facebook | Twitter

SpongeBob SquarePants : Site Web | Instagram | Facebook | Twitter

Remerciements : [NPR]

Articles Similaires :

Et Si Vos Personnages de Dessins Animés Préférés Chinaient Leurs Vêtements en Friperie ?

Ce Petit Chien Particulier A des Oreilles de Mickey Naturelles

Ces Tatouages en Trompe-l’œil Ressemblent à des Autocollants Posés sur la Peau