Un Archer Découvre Les Images Incroyables D’un Ours Curieux Qui Se Filme Avec Une GoPro

Obtenir la photo parfaite pour Instagram ou enregistrer votre dernière vidéo TikTok peut être assez difficile. Vous devez trouver les angles les plus avantageux et avoir un éclairage optimal. Mais lorsqu'il s'agit de saisir un moment dans l'action avec une GoPro, les conditions peuvent être un peu différentes. Pourtant, il semble que capturer le meilleur clip vidéo soit aussi difficile pour les ours que pour nous.

Alors qu'il était dans les bois la semaine dernière, l’archer Dylan Schilt est tombé par hasard sur une GoPro qui avait été perdue en motoneige. Il a immédiatement ramené la caméra dans son camp et l'a chargée, pour y découvrir des clips vidéo surprenants et hilarants tournés par… un ours ! L'animal curieux semblait à la fois curieux et confus par le minuscule appareil d'enregistrement.

“Après quatre mois, un grand et vieux ours noir l'a trouvée et a non seulement réussi à l'allumer, mais a également commencé à s'enregistrer en jouant avec”, explique Schilt dans une publication sur Facebook qu'il a partagé avec les images GoPro. “C’est de loin la chose la plus folle que j'ai jamais trouvée !”

Poursuivez votre lecture pour voir les images amusantes mais pas moins impressionnantes tournées par l'ours ingénieux jouant avec la GoPro égarée.

Cet ours a enregistré une vidéo avec une caméra GoPro.

Dylan Schilt : Facebook

Remerciements : [PetaPixel]

Toutes les images via Dylan Schilt.

Articles Similaires :

Cet Orang-Outan Décide D’Essayer Les Lunettes De Soleil D’une Touriste

Un Homme Prend un Selfie Avec un Mignon Quokka Qui Continue Ensuite à le Suivre

Ces Portraits Intimes d’Animaux Capturent les Personnalités Uniques des Chats, des Chiens et des Chevaux