Un Homme Prend un Selfie Avec un Mignon Quokka Qui Continue Ensuite à le Suivre

En 2017, Campbell Jones, alors âgé de 21 ans, et sa petite amie se sont lancés dans une balade à vélo sur Rottnest Island. Située au large des côtes de l'Australie-Occidentale, Rottnest est réputée pour son paysage balnéaire pittoresque, son climat chaud et sa faune abondante, à savoir sa population indigène de quokka. Avec son sourire adorable et sa personnalité curieuse, le quokka est connu comme « l'animal le plus heureux de la Terre ». Après en avoir rencontré un sur la piste cyclable, Jones sait maintenant pourquoi le petit marsupial détient ce surnom.

Lorsque Jones a repéré la créature curieuse, il est descendu de son vélo pour prendre une photo avec sa GoPro. Le mignon quokka était heureux de poser pour les photos et a même souri pour un selfie. Alors que Campbell terminait la séance photo impromptue et se tournait pour partir, cependant, il est devenu clair que le marsupial espiègle n'était pas tout à fait prêt à dire au revoir. « Alors que je retournais à mon vélo, le quokka m'a poursuivi », a-t-il déclaré au journal d'Australie-Occidentale, Perth Now. « J'ai posé la GoPro et elle m'a sauté dessus comme pour dire ‘reviens’ » . Heureusement pour nous, Campbell a capturé une photo parfaite de l'affectueux quokka à mi-saut, qu'il a partagé sur son Instagram.

Jones n'est pas le premier visiteur de l'île Rottnest à prendre un selfie avec les adorables animaux. Étant donné que les créatures câlines ont peu de prédateurs naturels, elles n'ont pas très peur des humains. Cela les rend très accessibles et permet aux visiteurs de l'île Rottnest, y compris Jones et l’homme « qui murmure à l'oreille des animaux » Allan Dixon, de se rapprocher des créatures heureuses. On dirait qu'il est temps de réserver un voyage à l'île Rottnest !

Campbell Jones et sa petite amie se sont lancés dans une balade à vélo sur l'île Rottnest.

Alors qu'ils se baladaient le long de la côte, ils rencontrèrent un quokka amical.

Naturellement, Campbell s'est arrêté pour prendre un rapide selfie avec le quokka.

Alors qu'il se tournait pour partir, le marsupial l'a poursuivi, le suppliant de ne pas partir.

Ne sous-estimez jamais l'amour entre l'homme et le quokka !

