Alors que certains artistes aiment s’exprimer sur des toiles à grande échelle, d’autres préfèrent le processus méticuleux de la création d'œuvres miniatures. L’artiste mexicaine Carolina Torres utilise du fil et une aiguille pour créer de minuscules paysages brodés qui présentent un nombre surprenant de détails. Des paysages montagneux aux prairies, chaque scène colorée est exposée à l’intérieur de cadres miniatures ornés qui auraient toute leur place dans une maison de poupée.

En utilisant une variété de points de broderie, l'artiste crée de minuscules paysages texturés qui présentent des nuages, des arbres, des fleurs et plus encore. “Ce que j’aime le plus dans la création de paysages brodés, c’est de voir comment les pièces prennent vie, point par point”, raconte Carolina Torres à My Modern Met. “J’adore créer des pièces uniques, colorées et vives qui nous rappellent la puissance et la beauté de la nature.” Elle ajoute : “Mon art en est certainement un hommage.”

Bien que chaque pièce soit réalisée à partir de fil, les motifs de broderie de Torres ressemblent à de minuscules peintures de paysages lointains. Chaque point est comme le coup de pinceau d’un peintre, et les couleurs semblent se fondre en dégradés doux comme si elles étaient des pigments. Cette illusion est encore plus réelle lorsqu’elles sont associées aux cadres dorés et ornés. On peut imaginer la collection de Torres dans une galerie miniature !

Découvrez quelques-uns des derniers paysages brodés de Torres ci-dessous et achetez votre propre œuvre miniature sur Etsy.

L’artiste Carolina Torres réalise des paysages miniatures brodés qui regorgent de détails colorés.

Chaque pièce est un petit rappel de la beauté de la nature.

Carolina Torres: Etsy | Instagram

