Une Méduse Fantôme Géante A Été Observée Dans l’Océan Pacifique À 975 Mètres Sous La Surface De L’eau

Les mystères sous la surface de l’océan ne cessent d'étonner et la biodiversité de sa vie marine est à chaque fois plus enchanteresse, mystifiante et même terrifiante dans une certaine mesure. En novembre, lors de leurs explorations des profondeurs du Pacifique, des chercheurs du Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) se sont retrouvés face à l'une de ces merveilles. Lors de la collecte de données à environ 975 mètres de profondeur avec l'un de leurs véhicules télécommandés (ROV), ils ont été récompensés par une rare observation de la stygiomedusa gigantae, mieux connue sous le nom de méduse fantôme géante.

Le nom de fantôme est tout à fait approprié car les rencontres avec ces élégantes créatures fantomatiques sont rares. Bien qu'elles puissent résider n'importe où entre la surface et des profondeurs allant jusqu'à près de 6705 mètres, la méduse insaisissable se trouve le plus souvent dans la zone de minuit, qui se situe entre 1000 et 4000 mètres sous la surface. Et sur des milliers de plongées en eaux profondes enregistrées par leurs ROV, l'institut de recherche n'a repéré cette espèce énigmatique que neuf fois au total. MBARI rapporte également que, depuis sa découverte en 1899, les scientifiques n'ont rencontré la méduse fantôme géante qu'une centaine de fois au total. Heureusement, cette fois, elle a été filmée.

Dans les images, les tentacules ondulants de la belle créature flottent dans l'eau comme de délicats rideaux de soie soufflés par une douce brise. Les formes fluides semblent devoir appartenir à une séance photo sous-marine de haute couture plutôt qu'au corps d'une gigantesque créature des grands fonds. Avec sa cloche mesurant plus d’un mètre de diamètre, les quatre bras « en forme de ruban » de la méduse fantôme géante fonctionnent comme des bouches et peuvent atteindre plus de 10 mètres de long. Sa forme gélatineuse – qui semble être une teinte brun rougeâtre profond dans les profondeurs troubles – est également teintée de bandes brillantes de rouge qui semblent presque briller. Les mouvements gracieux de la méduse, si doux et fluides, semblent presque avoir été chorégraphiés pour un ballet sous-marin enchanté.

Faites défiler pour voir les images fascinantes en haute mer de MBARI de l'extraordinaire méduse fantôme géante. Pour plus de découvertes sur les créatures des grands fonds, visitez leur site Web.

Le Monterey Bay Aquarium Research Institute a capturé de rares images ROV de l'insaisissable méduse fantôme géante.

MBARI : Site Web | Instagram | Facebook | Twitter | YouTube

Remerciements : [PetaPixel]

Toutes les images via MBARI.

Articles Similaires :

Plongez-Vous Dans Les Superbes Clichés Gagnants Des Ocean Photography Awards 2021

Des Scientifiques Repèrent Bob L’éponge Et Patrick Au Fond De L’Océan Atlantique

Une Magnifique Photo De Méduses Remporte le prix European Wildlife Photography de 2021