Un parc incroyablement unique est maintenant ouvert aux visiteurs à New York. Conçu par Heatherwick Studio et Mathews Nielsen Landscape Architects, Little Island constitue dorénavant un refuge naturel et paisible pour les citadins, après un processus d’approbation et de construction difficile qui a pris environ huit ans. Le projet est l’un des premiers parcs à ouvrir ses portes à la suite de la pandémie de COVID-19 et il contribuera certainement à encourager les habitants à profiter de l’espace public.

La caractéristique la plus emblématique de Little Island est la série de pilotis qui soutiennent le parc. « Nous nous sommes inspirés de ces pilotis et du génie civil nécessaire pour construire des structures pouvant résister à des conditions fluviales extrêmes », explique Thomas Heatherwick du Heatherwick Studio. « Pourrions-nous en faire les héros de notre projet, plutôt que de les cacher? La vision qui a été créée consiste à prendre ces pilotis et à transformer leur sommet en sortes de bacs à fleurs spectaculaires qui fusionnent pour créer un paysage végétal riche. »

Les architectes ont certainement réussi à célébrer cette solution structurelle. De beaux clichés du parc mettent en valeur la gamme de mouvements créés à travers leurs différentes hauteurs. Ce système de conception a également aidé les designers à inclure des programmes partagés intéressants comme un amphithéâtre et une scène. La plus grande caractéristique fonctionnelle de Little Island est peut-être l’incroyable biodiversité qu’elle introduit dans la région. Little Island comprend près de 400 espèces différentes de graminées, d’arbustes, d’arbres et d’autres espèces de flore.

Maintenant que Little Island est officiellement terminée, les New-Yorkais peuvent s'évader dans la nature juste à côté de chez eux. Vous pouvez visiter Little Island en réservant sur leur site web. Si vous ne pouvez pas encore faire le voyage, vous pouvez découvrir des moments incroyables du parc capturés par les photographes Timothy Schenck et Richard Silver ci-dessous.

Découvrez des images incroyables du parc Little Island.

Toutes les images via Heatherwick Studio, Matthew Nielson Landscape Architects, Diller-von Furstenburg Family Foundation, Luxigon, Timothy Schenck, et Richard Silver.

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos de Timothy Schenck et Richard Silver.