El Sol tiene un “árbol” de plasma del tamaño de Júpiter en estos momentos

Gracias a las habilidades del astrofotógrafo Andrew McCarthy, podemos ver un increíble “árbol” que ha “echado raíces” en el Sol. Con una impresionante altura de 128,000 kilómetros, no es un árbol cualquiera. En realidad, está hecho de plasma que ha sido disparado fuera del Sol por su campo magnético.

Este tipo de fenómeno en realidad se conoce como una prominencia solar, que la NASA define como “un elemento grande y brillante que se extiende hacia fuera de la superficie del Sol”. Ancladas a su superficie, se extienden hacia la atmósfera exterior del Sol, o corona. En su publicación en Instagram, McCarthy estima que esta prominencia solar en particular, que sí parece un árbol, es del tamaño de Júpiter.

Eventualmente, este “árbol” hará llover sobre el Sol “montones de plasma del tamaño de la Luna”. McCarthy describe este evento como “una tormenta apocalíptica”. Este fenómeno se conoce como lluvia coronal, y se produce cuando el plasma caliente se enfría y se condensa en el campo magnético. Cuando esto ocurre, el plasma enfriado vuelve a llover hacia la fotosfera.

Como siempre, McCarthy nos da una fascinante lección de astronomía representada en una impresionante imagen. A través de sus fotografías, tomadas principalmente en su patio trasero, ha sido capaz de capturar el sistema solar de una manera emocionante y dinámica. Y a través de sus publicaciones, está enseñando al público no solo sobre el espacio exterior, sino también sobre astrofotografía. De hecho, una publicación reciente suya en Twitter sirve como recordatorio sobre las medidas de seguridad que hay que seguir cuando se trabaja con telescopios.

McCarthy utiliza un telescopio especialmente calibrado que está “diseñado para rechazar el calor del Sol mientras deja entrar un tipo preciso de luz para revelar la atmósfera solar”. Como se demuestra en el video en Twitter, si un telescopio normal apuntara hacia el Sol, reflejaría una luz lo suficientemente caliente como para quemar y hacer un agujero en un trozo de madera.

Si te interesa apoyar la astrofotografía de McCarthy, tiene un Patreon con ventajas especiales para sus seguidores.

This is why you don’t point a telescope at the sun. Imagine if that was your eyeball. pic.twitter.com/0yVgO3gwXZ

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) January 11, 2022