Estas fotos captan a la EEI y la estación espacial de China durante su tránsito frente al Sol

Con un telescopio solar y un filtro de hidrógeno, el astrofotógrafo chino Wang Letian pudo tomar un par de imágenes increíbles del Sol, pero no son para nada ordinarias. En realidad, las fotos muestra los tránsitos solares de dos estaciones espaciales, la Estación Espacial Internacional y la nueva Estación Espacial Tiangong de China. Vistas como siluetas, las estaciones espaciales se ven como pequeñas motas frente al Sol.

Letian, quien se interesó por la astronomía cuando era niño, pasa mucho tiempo investigando antes de intentar fotografiar el tránsito de las estaciones espaciales. En este caso, eso significó no solo encontrar el sitio perfecto para observar el evento, sino también reconfirmar continuamente la ubicación de las estaciones para asegurarse de que estaba en el lugar correcto. Por supuesto, incluso con una planificación cuidadosa, existen muchos desafíos al intentar este tipo de fotografía.

Desde transportar su equipo hasta variables meteorológicas, siempre hay desafíos. No obstante, el mayor de ellos es la posibilidad de que las estaciones espaciales cambien de rumbo, dejando a Letian sin su imagen soñada. “Para hacer que la estación espacial parezca más grande, suelo utilizar un telescopio de distancia focal más larga”, explica. “Como resultado, mi visor no puede retratar todo el Sol. Si la órbita de la estación espacial cambia, o hay algunos errores en la selección de los sitios de observación, la estación espacial no estará en la toma”.

Afortunadamente, la dedicación de Letian dio frutos y se llevó a casa no una, sino dos imágenes increíbles. La imagen de arriba fue tomada el 6 de junio de 2021 y muestra claramente la Estación Espacial Tiangong en el centro de la fotografía. La EEI aparece en la imagen inferior, que fue tomada el 18 de junio de 2021. El Sol y las protuberancias a lo largo de su borde también pueden apreciarse con lujo de detalle.

Letian espera que su trabajo combine la curiosidad científica con la belleza estética para despertar el interés del público. “Espero que la gente pueda sentir la ciencia y la belleza de mi trabajo”, le dice el fotógrafo a My Modern Met. “Científicamente, eso significa que, por ejemplo, cuando las personas ven esta imagen, pueden aprender sobre la estación espacial y el Sol comparando el tamaño de las dos estaciones espaciales. A partir de mi imagen, las personas pueden comprender la apariencia real de las manchas solares, destellos y protuberancias en la superficie del Sol. Estéticamente, las personas se sentirán tranquilas cuando vean mis obras. Las fotografías pueden ser una hermosa obra de arte con una composición adecuada, colores brillantes y una imagen atractiva”.

Wang Letian fotografió la EEI y la Estación Espacial Tiangong desde Pekín mientras transitaban frente al Sol.

