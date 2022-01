Durante un partido en octubre de 2021, Brian “Red” Hamilton cumplía con sus deberes como asistente de los Vancouver Canucks de la liga norteamericana de hockey cuando una aficionada del otro equipo llamó su atención. El hombre no tenía idea de que este encuentro cambiaría su vida por completo. Hamilton estaba cerca de la banca cuando una mujer sentada del lado del equipo contrario, el Seattle Kraken, comenzó a golpear el vidrio. Acostumbrado a ser acosado por aficionados descontentos, fácilmente podría haber ignorado a la mujer. Pero cuando se volvió para ver qué quería, se encontró con un mensaje escrito en su celular advirtiéndole de un lunar en la parte posterior de su cuello podría ser canceroso.

La aficionada estaba en lo correcto. Cuando Hamilton le mostró el lunar a sus médicos y le hicieron una biopsia, encontraron que era un melanoma maligno en la fase 2. Por surte, en esa etapa, el cáncer estaba solo en la capa externa de su piel. Así, gracias a la detección temprana del problema, los médicos pudieron eliminar todos los rastros de la enfermedad. Después de un resultado tan positivo, Hamilton se dio cuenta de que la misteriosa mujer le había hecho un favor increíble.

“Ella prolongó mi vida. Ella salvó mi vida”. Hamilton dijo en una entrevista. “Ella no me sacó de un auto en llamas como en las grandes historias, pero me sacó de un fuego lento. Las palabras que salieron de la boca del médico fueron que si ignoraba eso por cuatro o cinco años, ya no estaría aquí. No sabía que estaba ahí. Ella lo notó. El cómo lo vio me deja atónito. No era muy grande. Llevo una chaqueta, llevo un radio que se engancha en la parte de atrás de mi chaqueta, por lo que los cables están ahí. Es como si fuera una heroína”.

Hamilton deseaba encontrar a la mujer para decirle cuánto lo había ayudado, así que le escribió una carta abierta y solicitó la ayuda de los aficionados del hockey con un mensaje en el perfil de los Canucks. “Estoy tratando de encontrar una persona muy especial y necesito la ayuda de la comunidad del hockey”, dice la carta. “A esta mujer que estoy tratando de encontrar, cambiaste mi vida, y ahora quiero encontrarte para decirte ‘¡MUCHAS GRACIAS!'”. La mujer fue identificada en un tiempo: se trata de Nadia Popovici, de 22 años, graduada de la Universidad de Washington y aspirante a médico.

Popovici no supo de la conmoción que generó en Internet, ya que estaba descansando tras su turno nocturno atendiendo una línea telefónica para ayudar a personas con tendencias suicidas; pero su madre, Yukyung, Nelson vio el tuit cuando fue compartido en un grupo de Facebook llamado Ladies of the Kraken. “¡¡¡Oh Dios mío!!! ¡¡¡Fue mi hija !!!”, escribió Nelson. “Acaba de ser aceptada en varias facultades de medicina. Tenemos boletos de temporada detrás del equipo contrario y ella notó el lunar en la parte posterior de su cuello, así que escribió un mensaje en su teléfono y tocó en el vidrio para que volteara. Ella finalmente llamó su atención y él miró rápidamente y luego asintió. No pensamos más en eso. ¡Esto es absolutamente asombroso!”.

Gracias a la ayuda del Internet, Hamilton y Popovici se encontraron cuando el Kraken y los Canucks volvieron a enfrentarse el sábado por la noche. Unos 90 minutos antes del partido, Hamilton pudo darle las gracias a Popovici en persona por lo había hecho. Después de dedicar muchas horas de voluntariado en los hospitales, lo que incluyó un periodo en una sala de oncología, se había familiarizado con las señales de peligro de los lunares malignos. “Vi el suyo y pensé, guau, es un ejemplo perfecto de cómo se ve un melanoma”, dice Popovici. Pero la joven que pronto será estudiante de medicina no tenía ni idea de que su mensaje tendría tal impacto.

“El hecho de que pude mirarlo a los ojos y escuchar lo que sucedió desde su perspectiva”, continúa. “Imagina lo discordante que debe ser para ti estar en el trabajo y alguien simplemente te mire y te diga: ‘Oye, tal vez debas ver a un médico'. No es algo que quieras escuchar. Entonces, el hecho de que pude verlo y hablar con los miembros de su familia que se han visto realmente conmovidos por el que él esquive una gran bala, es muy especial”.

En una expresión de gratitud aún mayor, los Vancouver Canucks y el Seattle Kraken se unieron para darle a Popovici una beca de 10,000 dólares para la escuela de medicina. Los equipos anunciaron este reconocimiento durante el primer periodo del partido, y la noticia fue recibida con una ovación de pie por parte de la multitud. Popovici se quedó de pie en su asiento, incrédula y abrumada por la emoción.

Esta historia simplemente demuestra cómo una pequeña acción puede cambiar por completo la vida de una persona . “Entiendo que soy parte de la historia, pero ella necesita saber que ella es la historia”, explica. “Ella es la persona que hizo esto. Ella salvó mi vida… Necesita saber que sus esfuerzos fueron válidos y acertados”.

Brian “Red” Hamilton, un asistente de los Vancouver Canucks, fue advertido por una aficionada de que un lunar en su cuello podría ser cáncer.

#HockeyTwitter, we need your help! Please RT to spread the word and help us connect Red with the woman he considers his hero. pic.twitter.com/HlZybgOnjf — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 1, 2022

#Twitter de Hockey, ¡necesitamos su ayuda!

Por favor compartan para difundir esto y ayúdenos a poner a Red en contacto con la mujer que considera su heroína.

Con la ayuda de Internet, pudo encontrar a la mujer, una joven de 22 años llamada Nadia Popovici, y agradecerle en persona salvarle la vida.

The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life. A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022

La comunidad de Internet nos ayudó a encontrar a la heroína de Brian, Nadia, y esta noche se conocieron en persona y él pudo expresarle su más sincero agradecimiento por salvarle la vida.

Una historia de compasión humana en su máxima expresión.

En agradecimiento, los Canucks y el Kraken se unieron para darle a Popovici una beca de 10,000 dólares para cuando entre la escuela de medicina el próximo año.

Together with the @SeattleKraken, we awarded Nadia Popovici a $10,000 scholarship for medical school as a show of our appreciation 👏 pic.twitter.com/VgK8aMgJTA — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022

Junto con @SeattleKraken, le otorgamos a Nadia Popovici una beca de 10,000 dólares para la escuela de medicina como muestra de nuestro agradecimiento.

