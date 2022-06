Un colmillo de mamut lanudo aparece sorpresivamente en la orilla de un río de Alaska

No todos los días te encuentras con un colmillo de mamut mientras exploras la naturaleza. ¡Esas cosas están en los museos! Pero la investigadora de la Universidad de Virginia, Adrienne Ghaly, muestra que si visitas Alaska, es posible que veas uno a la orilla de un río. Ghaly tomó y tuiteó una foto de un colmillo de mamut lanudo que sobresalía de un terraplén en el río Koyukuk cerca de Coldfoot, Alaska. El marfil está enterrado bajo capas de roca y ahora es sostenido con cuerdas para evitar que caiga al río a medida que su base continúa deteriorándose.

La singularidad de ver un fósil gigante junto a una ribera común y cualquiera ha capturado la imaginación de Internet. El tweet de Ghlay ha sacado a la luz el hecho de que Alaska es rica en colmillos y otros restos de mamuts lanudos. Se cree esta especie se extinguió hace unos 4,000 años, y Alaska la designó como fósil estatal en 1986, lo que explica que estén tan presentes en esa zona.

Los colmillos de mamut pueden decirnos mucho sobre la vida de la criatura. Son como los anillos de los árboles y se dividen por la mitad para analizar los isótopos químicos que se encuentran dentro. Los isótopos varían según la región y pueden mostrar qué tan lejos, por ejemplo, caminó un mamut, como fue el caso del descubrimiento de un mamut de 17,000 años de antigüedad. Este mamut en particular caminó lo suficiente como para dar dos vueltas a la Tierra.

No es raro encontrar colmillos de mamut en Alaska, pero sigue siendo un hallazgo especial. Y si no eres de ahí, encontrar uno te hará sentir que descubriste un tesoro.

An actual mammoth tusk protruding from the riverbank on the Koyukuk near Coldfoot Alaska. You can almost touch the #pleistocene #envhum pic.twitter.com/F0wwBJhIOQ

Apparently the mammoth tusk was exposed in the last year or two. UAF is monitoring it and tied ropes to it to prevent it from falling in the river as erosion continues but I don’t know all the details.

— Adrienne Ghaly (@avghaly) June 7, 2022