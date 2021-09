Dinamarca levanta todas sus restricciones por COVID-19 gracias a sus altos porcentajes de vacunación

Dinamarca atraviesa un gran momento. Tras 548 días viviendo bajo las restricciones diseñadas por el gobierno para reducir los contagios de COVID-19, la última de estas limitaciones ha llegado a su fin. Este regreso a la normalidad ha sido posible gracias a los altos porcentajes de vacunación en aquel país. Debido a la amplia disponibilidad de vacunas y la disposición de sus ciudadanos a vacunarse, los daneses ya pueden visitar restaurantes, clubes nocturnos y otros eventos como solían hacerlo antes de la pandemia.

En Dinamarca, más del 80% de los residentes mayores de 12 años ya tienen el esquema completo de vacunación. En comparación, Estados Unidos solo ha vacunado al 54% del mismo grupo de edad, de acuerdo con las cifras de The New York Times al momento de publicación. Gracias a su altísima tasa de vacunación, el gobierno danés ya apuesta por la inmunidad de rebaño. A partir del 14 de agosto de 2021, ya no era necesario usar cubrebocas en el transporte público. El 1º de septiembre, los clubes nocturnos reabrieron sus puertas y los pasaportes de vacunación dejaron de ser un requisito para entrar a varios lugares. A partir del 10 de septiembre, la última restricción—presentar el pasaporte digital de vacunación para entrar a un club nocturno—llegó a su fin.

Soeren Riis Paludan, profesor de virología, dijo a The Associated Press, “No diría que es demasiado pronto. Hemos abierto la puerta, pero también hemos dicho que podemos cerrarla si es necesario”. El gobierno ha declarado que la pandemia está controlada y ha rebajado el estatus del COVID-19 como “una enfermedad socialmente crítica”; sin embargo, los funcionarios han sido muy claros sobre su comodidad para restablecer las restricciones en caso de que la situación cambie. Todavía existen requisitos para los aeropuertos y los viajeros que ingresan al país; Dinamarca no ha olvidado que muchos otros lugares del mundo están lejos de la inmunidad colectiva.

Para los daneses, la vida casi ha vuelto a la normalidad. Si te gustaría que esta también fuera la realidad de tu país, vacunarte es la mejor opción, así que hazlo en cuanto tengas la oportunidad. Las vacunas aprobadas por el sistema de salud de tu país han sido ampliamente estudiadas y son seguras.

Dinamarca ha levantado todas las restricciones por COVID-19 gracias a su alto porcentaje de vacunación.

h/t: [NPR]

