Construye tu propia obra maestra de Frank Lloyd Wright con estas maquetas en miniatura

Si estás buscando una actividad divertida para hacer con tus seres queridos o simplemente para pasar una noche tranquila, estos kits de maquetas de Frank Lloyd Wright de Little Building Co. son una gran elección. Montar tus proyectos favoritos de Wright te ayudará a entender mejor tus íconos arquitectónicos favoritos al conectarlos pieza por pieza.

La empresa ofrece numerosos kits arquitectónicos, entre los que se encuentran dos edificios de Frank Lloyd Wright: el Museo Guggenheim y la primera Casa Usoniana de Wright. Cada kit está fabricado con materiales de alta calidad y de origen sostenible, como madera de cerezo americano y de Aspen. La calidad y el detalle de los kits de maquetas te darán toda la diversión de un kit de LEGO con la calidad profesional de un estudio de arquitectura cuando estén listas para mostrarse.

Estos kits de maquetas de Wright y otros más están disponibles en Amazon y en el ssitio web de Little Building Co.

Kit de maqueta a escala del Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright

El Museo Solomon R. Guggenheim es uno de los proyectos más emblemáticos de Wright. Se ha convertido en un ícono de la arquitectura neoyorquina por su inusual forma en espiral. Sin embargo, este diseño único no estuvo libre de polémica. Los críticos afirmaban que el nuevo Museo Guggenheim daba prioridad a la arquitectura sobre el arte, ya que las obras de arte no se colocaban en paredes planas y uniformes. En su lugar, los visitantes se encontraban con el arte al subir el enorme sistema de rampas. Aunque no fue igualmente amado por todos, muchos visitantes aprecian hoy el innovador diseño del museo.

Conoce más sobre la historia del Museo Guggenheim en My Modern Met.

Kit de maqueta de la Casa Usoniana de Frank Lloyd Wright

La Casa Usoniana no era una casa Wright cualquiera: era un prototipo de vivienda americana asequible. El diseño de las casas usonianas representa muchas de las cualidades que definen la arquitectura de Wright: horizontalidad, largos planos horizontales de tejado, ornamentación inspirada en formas naturales, uso eficiente de los espacios habitables y otras ideas que se definirían aún más tarde en la vida de Wright.

Se construyeron unas 60 casas usonianas, todas ellas para familias de ingresos medios que eran clientes perfectos para probar las ideas de Wright. Muchas de estas casas se construyeron en lugares de difícil acceso y requerían variaciones especiales del tipo arquitectónico usoniano. Cada uno de estos proyectos ayudó a definir las “reglas” del estilo arquitectónico de Wright.

