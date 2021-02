5 Mujeres negras cuyas historias debes conocer en este Black History Month

Durante Black History Month—y a lo largo del año—es muy importante recordar, aprender y honrar a aquellas mujeres y hombres que allanaron el camino y lucharon por la justicia y la igualdad para los afroamericanos y otras minorías. Entre aquellos que quizás ya conozcas están los nombres de líderes asombrosos como Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Frederick Douglass, Harriet Tubman, entre muchos otros nombres. Sin embargo, hay una lista excesivamente larga de figuras pioneras en la Historia Negra que no reciben tanta atención, especialmente mujeres.

Aunque hay muchas mujeres cuyas historias merecen ser reconocidas, hemos compilado una lista compacta (para empezar) de cinco mujeres pioneras que desafiaron las normas y tomaron riesgos, o que marcaron un parteaguas respectivos campos. A continuación, conoce a 5 mujeres negras con historias inspiradoras.

Aquí tienes 5 mujeres negras cuya historia debes conocer este Black History Month.

Mary Eliza Mahoney (1845–1926)

Mary Eliza Mahoney nació en 1845 en Boston, Massachusetts, hija de esclavos liberados que habían llegado ahí desde Carolina del Norte. Durante su adolescencia, esta brillante joven comenzó a mostrar interés en la enfermería. A pesar de la dificultad de ser admitida en la escuela de enfermería durante ese tiempo por ser una mujer negra, perseveró y se convirtió en la primera afroamericana en estudiar y obtener una licencia profesional como enfermera.

Sus orígenes la inspiraron a ser una defensora de la igualdad racial y los derechos de la mujer durante toda su vida, lo que la llevó a luchar contra la discriminación racial en la comunidad de la enfermería. Tras enterarse de que las Alumnas Asociadas de Enfermeras de los Estados Unidos y Canadá no aceptarían enfermeras negras, cofundó la Asociación Nacional de Enfermeras Graduadas de Color (NACGN, por sus siglas en inglés) para felicitar y apoyar el trabajo de todas las enfermeras consumadas. Mahoney fue incluida póstumamente en el Salón de la Fama de la Asociación Estadounidense de Enfermeras en 1976.

Jane Bolin (1908–2007)

Jane Bolin siguió sus sueños a pesar de las dudas y el desánimo de quienes la rodeaban. Como hija de un abogado negro en Poughkeepsie, Nueva York, se interesó en esta profesión desde que era pequeña. “Es fácil imaginar cómo una niña joven y protegida que ve representaciones de brutalidad queda marcada para siempre y se determina a contribuir a su manera a la justicia social”, Bolin recordó más adelante en su vida.

Aunque muchos trataron de disuadirla, tras terminar sus estudios en Wellesley College–donde era una de los dos estudiantes negros de primer año–aplicó para entrar a la Facultad de Derecho de Yale y se convirtió en la primera mujer afroamericana en graduarse de ese programa en 1931. Entre sus muchos logros, estuvo convertirse en la primera jueza negra en Estados Unidos en 1939, siendo la única en el país durante los siguientes 20 años.

Gwendolyn Brooks (1917–2000)

Lectora y escritora prolífica desde temprana edad, Gwendolyn Brooks publicó su primer poema cuando solo tenía 13 años. Ese fue solo el comienzo de lo que se convertiría en una carrera extremadamente prolífica. Fue una poeta y autora muy respetada y célebre, convirtiéndose en la primera afroamericana en recibir un premio Pulitzer por su libro de poesía, titulado Annie Allen, en 1950.

Dado que creció en Chicago, estuvo fuertemente influenciada por sus propias experiencias diarias y se inspiró en ellas para escribir. “Me interesa decir mi verdad particular tal como la he visto”, Brooks comentó una vez sobre este tema. En 1968, fue nombrada Poeta Laureada de Illinois, un honor (entre muchos otros) que mantuvo hasta su muerte, y luego se convirtió en la primera mujer negra en ser nombrada Poeta Laureada Consultora en Poesía de la Biblioteca del Congreso en 1985. En general, es considerada una de las poetas estadounidenses más influyentes y leídas del siglo XX.

Alice Coachman (1923–2014)

Embed from Getty ImagesAlice Coachman enfrentó muchas obstáculos durante su vida, y muchos quisieron evitar que persiguiera sus sueños. Sin embargo, los superó con la misma determinación y habilidad que demostró cuando se convirtió en la primera mujer negra en ganar una medalla de oro olímpica en los Juegos Olímpicos de 1948 en Londres. Aunque se enfrentó a la discriminación en el atletismo debido tanto a su género como al color de su piel, perseveró y triunfó.

Originaria de Albany, Georgia, a Coachman se le prohibió participar en deportes organizados y acceder a instalaciones de entrenamiento de calidad debido a la segregación. Sin embargo, en lugar de dejar que eso la desanimara, la valiente joven atleta desarrolló su resistencia al correr descalza por caminos de tierra y creó barras transversales improvisadas con cuerdas y palos para practicar su salto de altura. Después de que terminó su carrera, se convirtió en maestra y creó la Fundación Alice Coachman de Atletismo para apoyar a los futuros deportistas con necesidades financieras. Su propio éxito, obtenido con mucho, esfuerzo también allanó el camino para que muchas otras atletas negras persiguieran sus sueños.

Shirley Chisholm (1924–2005)

Shirley Chisholm fue una luchadora intrépida por la igualdad y el cambio. Nacida en Brooklyn, Nueva York, estudió educación infantil en Brooklyn College y trabajó como educadora durante un tiempo después de su graduación. Sin embargo, se involucró en la política local en la década de 1950 y, después de muchos años de actividad y defensa en ese ámbito, se convirtió en la primera mujer negra en ser elegida para el Congreso de los Estados Unidos en 1968. Después de varios años como representante de distrito, decidió que era hora de dar un paso más. En las elecciones presidenciales de 1972, lanzó una candidatura histórica para un cargo público, convirtiéndose en la primera afroamericana y la primera mujer en buscar la nominación como candidata presidencial del Partido Demócrata.

Aunque no ganó, allanó el camino para muchos otros candidatos de minorías que han surgido desde entonces, incluyendo a la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris—quien ha rendido homenaje a Chisholm en más de una ocasión. Poco antes de su muerte, la pionera habló del legado que dejaría. “Quiero que la historia me recuerde. . . no como la primera mujer negra en postularse para la presidencia de Estados Unidos ” dijo Chisholm, “sino como una mujer negra que vivió en el siglo XX y que se atrevió a ser ella misma. Quiero que me recuerden como un catalizador del cambio en Estados Unidos”.

