Niña canta ‘Let It Go’ desde un refugio antibombas en Ucrania y es elogiada por la cantante original

Desde el comienzo de la crisis en Ucrania, las redes sociales han tenido un papel importante en los esfuerzos para crear conciencia y ayudar a a los habitantes de esta nación. Los videos y fotografías que muestran la vida cotidiana de los ciudadanos ucranianos mientras se enfrentan los horrores de la guerra les han valido la simpatía y el apoyo de personas de todo el mundo. La semana pasada, la voz de una niña ucraniana se escuchó en todo el mundo: un video de la pequeña cantando la canción “Let It Go” de Frozen desde un refugio subterráneo se volvió viral.

El clip fue publicado originalmente en Facebook por una mujer llamada Marta Smekhova, quien grabó el video después de que entablara una conversación rápida con la niña de 7 años, llamada Amelia. Cuando se detuvo para alabar un dibujo de la niña, Smekhova se enteró de que, además de dibujar, a Amelia también le encantaba cantar. La niña incluso compartió que su sueño era algún día cantar en un escenario frente a una gran audiencia.

Al enterarse de esto, Smekhova llamó a las personas reunidas y la animó a cantar para todos los que estaban en el refugio con ellas. Y aunque a la dulce niña le preocupaba que no la escucharan debido a todo el ruido que la rodeaba, Amelia estuvo de acuerdo y no dudó en alzar su voz para cantar, interpretando una melodía familiar que es bien conocida por las niñas de todo el mundo. Mientras cantaba las primeras notas de “Let It Go” en ruso, el búnker inmediatamente guardó silencio al escuchar su voz. Los bebés en el refugio incluso se calmaron, mientras que los adultos lucharon por contener las lágrimas.

“Le prometí allí mismo que no solo el búnker escucharía su voz, sino que todo el mundo la escucharía”, comparte Smekhova.

Y la promesa de la mujer a Amelia se hizo realidad. El video no tardó en ser compartido en otras plataformas, como Twitter, donde fue reproducido 16 millones de veces. Muchos usuarios dijeron que se conmovieron hasta las lágrimas por la interpretación alegre y sincera de la dulce niña. Incluso Idina Menzel, dio su voz a Elsa en la versión de Frozen en inglés, se conmovió con la interpretación.

“Te vemos”, Menzel dijo, compartiendo su reacción en Twitter. “De verdad, de verdad te vemos”. La estrella concluyó su mensaje con un corazón azul y amarillo, los colores de la bandera de Ucrania. A la publicación de Menzel también se sumaron las de varios otras actrices que han interpretado a Elsa, como Caissie Levy, quien fue parte del elenco original en Broadway, y Samantha Barks, que actualmente interpreta a Elsa en el West End de Londres. Kristen Anderson-Lopez, coautora la canción, también se sintió conmovida por el concierto subterráneo de Amelia.

“Querida niña con la hermosa voz, mi esposo y yo escribimos esta canción como parte de una historia sobre la recuperación de una familia en dolor”, Anderson-Lopez compartió en Twitter. “La forma en que la cantas es como un truco de magia que esparce la luz en tu corazón y sana a todos los que la escuchan. ¡Sigue cantando! ¡Estamos escuchando!”

Más allá de internet, el video ha aparecido en medios de comunicación de todo el mundo, recordando a las personas las vidas inocentes que están en juego en este horrible conflicto. Muchas personas han sentido empatía por la difícil situación de Ucrania al ver a sus propios hijos cantar emocionados junto con el video, sin siquiera darse cuenta de la diferencia de idioma. Para muchos de los que vieron el video, la actuación improvisada de Amelia desde el lúgubre refugio subterráneo ahora ha transformado la popular canción de Disney en un símbolo de humanidad, paz y solidaridad.

Mi corazón se rompe por Ucrania, el espíritu y la resiliencia del pueblo ucraniano es increíble.

“Siempre supe que Amelia era muy talentosa y un ángel dulce, y ahora todo el mundo lo sabe”, dice la madre de la niña, Lilia. “Pero es una tragedia que ella sea solo una estrella debido a tanta muerte y destrucción”.

Debido a los ataques, los ciudadanos ucranianos se han visto obligados a huir de sus hogares hacia territorios más seguros o buscar refugio bajo tierra. “Estuvimos allí durante una semana entera sin suficiente comida”, Lilia explica, describiendo las difíciles condiciones en el búnker. “Para ir al baño teníamos que subir las escaleras mientras los misiles [rusos] volaban por encima. Los niños estaban aterrorizados. Pero el video muestra que el mundo está unido y está con nosotros, y eso nos da esperanza”.

Desde su actuación viral, Amelia ha escapado a Polonia con su abuela y su hermano de 15 años. Según los informes, sus padres se quedaron para ayudar y cocinar para las tropas que defendían la capital de Ucrania. A medida que la canción de Amelia continúa difundiéndose por todo el mundo, solo podemos esperar que las condiciones permitan que ellos y las innumerables otras familias separadas por la guerra se reúnan pronto.

Para obtener más información sobre cómo puedes ayudar a Ucrania, haz click aquí (en inglés).

Este video de una niña pequeña cantando “Let It Go” de Frozen desde un refugio antiaéreo en Ucrania se ha vuelto viral.

La cantante de la versión original en inglés, Idina Menzel, y la coautora de la canción quedaron conmovidos por la emotiva interpretación de la niña.

Te vemos. De verdad, de verdad te vemos.

Querida niña de la hermosa voz,

Mi esposo y yo escribimos esta canción como parte de una historia sobre la recuperación de una familia en dolor. La forma en que la cantas es como un truco de magia que esparce la luz en tu corazón y cura a todos los que la escuchan. ¡Sigue cantando! ¡Estamos escuchando!

La niña de 7 años que aparece en el video, llamada Amelia, logró llegar a un lugar seguro en Polonia con su abuela y su hermano.

GRAN ACTUALIZACIÓN DE NOTICIAS:

¿Recuerdas a Amelia, cuya interpretación de ‘Let It Go' en un refugio antiaéreo conmovió al mundo?

Acaba de llegar sana y salva a Polonia.

