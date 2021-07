Pink ofrece pagar la multa de las jugadoras noruegas de balonmano por usar un uniforme más cómodo

La superestrella del pop Pink se alzó en defensa del equipo femenil de balonmano de Noruega después de que ellas protestaron contra las reglas sexistas sobre los uniformes que deben usar. La tres veces ganadora del Grammy tuiteó que ella pagaría la multa de más de 1,700 dólares que le fue impuesta al equipo por la Federación Europea de Balonmano (EHF, por sus siglas en inglés). La organización afirmó que las mujeres jugaron con “ropa inapropiada” tras competir en shorts en lugar de bikini.

Tal vez te preguntes: “¿Cuál es el problema? ¿Shorts en lugar de bikini?”. Vale la pena señalar que los bikinis que se usan durante los partidos tienen un corte muy específico. Según las reglas, se requiere que la parte de abajo tenga “un ajuste ceñido y corte en un ángulo hacia la parte superior de la pierna. El ancho lateral debe ser de un máximo de 10 centímetros”. Muchas personas han reaccionado a estas reglas obsoletas, y han dicho que las jugadoras simplemente deberían poder usar la ropa con la que se sientan más cómodas jugando, ya sea en bikini o en shorts. El equipo de Noruega decidió usar shorts durante los el Campeonato Europeo de Balonmano de playa; como resultado, fue multado con 150 euros por jugadora, lo que dio un total de 1,500 euros.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

— P!nk (@Pink) July 25, 2021