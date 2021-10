Un coonhound rompe el récord Guinness por ser el perro con las orejas más largas

Desde narices húmedas hasta colas esponjosas, todos los perros tienen características que los hacen adorablemente únicos. Sin embargo, hay una perra llamada Lou que tiene un rasgo muy especial. Las orejas de este coonhound negro y canela de 3 años de edad son tan grandes que ha obtenido el récord Guinness por ser el perro (vivo) con las orejas más largas.

Las orejas de Lou, que cuelgan por debajo de sus hombros, miden nada más y nada menos que 34 cm. La dueña de la perra, Paige Olsen, siempre ha dicho que las orejas de Lou son “extravagantemente largas”, pero fue hasta el confinamiento que se tomó el tiempo de maravillarse con la singular característica de su perra. “Todos los coonhounds tienen unas orejas muy largas, solo que algunas son más largas que otras”, dice Olsen, que es técnica veterinaria. “Sus largas orejas se arrastran por el suelo y levantan los olores cuando rastrean en el campo. Esto los hace excelentes para seguir pistas largas, muy antiguas o “frías” que otras razas de perros no pueden captar”.

A pesar de su tamaño, las orejas de Lou no requieren mucho mantenimiento. Olsen revisa que estén limpias una vez al mes y, en invierno, Lou lleva una redecilla para que sus orejas no se arrastren por la nieve. No nos extraña que Lou acapare la atención adondequiera que va y, gracias a su nuevo título, se ha convertido en una celebridad en su barrio. “La gente siempre tiene preguntas sobre la raza. Los coonhounds no son muy comunes en esta región, así que tengo la oportunidad de educar a mucha gente sobre la raza”, dice Olsen. “Por supuesto, todo el mundo quiere tocar las orejas, es muy fácil enamorarse de ellos con solo verlas”. Olsen añade que la gente “siempre le pide su pata-utógrafo”.

El récord Guinness de Lou no es su primer título. La adorable perra compite a menudo en exposiciones caninas y ha recibido títulos del American Kennel Club y de Rally Obedience. Olsen dice que está “orgullosa de su pequeña (de 36 kilos) por ser tan especial”.

Puedes encontrar a Lou en el libro de los récords Guinness 2022, que ya está a la venta.

Lou, una coonhound de 3 años de edad, acaba de romper el récord Guinness por ser el perro vivo con las orejas más largas.

¡Miden nada más y nada menos que 34 centímetros de largo!

Guinness World Records: Sitio web | Facebook | Instagram | Twitter | Pinterest | YouTube

My Modern Met obtuvo permiso de Guinness World Records para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Este inusual husky siberiano marrón es uno de los perros más hermosos de Instagram

Esta perrita con enormes orejas esponjosas se parece muchísimo a Mickey Mouse

Estos retratos revelan quiénes están detrás de los peculiares récords mundiales Guinness

Esta mujer rompió el récord Guinness del afro más grande del mundo