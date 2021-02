Robert Irwin gana el Premio del Público del concurso Wildlife Photographer of the Year

Fotografiar el mundo natural es una forma de arte con una porción de ciencia. Ya sea que retraten especies peculiares o capturen los efectos del cambio climático, los fotógrafos de vida silvestre se sumergen en su entorno, y cada año son premiados por sus increíbles imágenes. El concurso Wildlife Photographer of the Year—desarrollado y organizado por el Museo de Historia Natural de Londres—es un prestigioso concurso que ha atraído a fotógrafos de naturaleza de todo el mundo desde hace varias décadas. Las imágenes ganadoras de la 56ª edición fueron anunciadas en diciembre 2020. En ese momento, se nombró a 25 imágenes finalistas para el Premio del Público y ahora, una foto de Robert Irwin titulada Bushfire, que fue tomada durante los incendios forestales de principios de 2020, se ha convertido en la ganadora.

En conjunto con otras cuatro fotografías con mención honorífica, las imágenes del Premio del Público muestran un balance entre momentos pequeños como grandes eventos. De las casi 50,000 imágenes inscritas a los premios de 2020, muchas han recibido elogios tanto de los jueces y el público. La imagen de Irwin fue elegida por votación popular entre las 25 imágenes nominadas al Premio del Público. La foto de Irwin y las menciones honoríficas se exhibirán en la muestra de Wildlife Photographer of the Year en el Museo de Historia Natural de Londres cuando el recinto reabra sus puertas.

Si bien la imagen de Irwin ahora le ha valido premios y reconocimientos, fue tomada en un momento difícil para su natal Australia. En el verano australiano de 2019-2020, los incendios forestales arrasaron con varias zonas naturales, dañando gravemente la biodiversidad, hiriendo a los animales y destruyendo hábitats. Con un vuelo preciso de su dron con cámara, el joven fotógrafo capturó la línea de destrucción que se movía a través del área de conservación de vida silvestre que lleva el nombre de su padre (la Reserva de Vida Silvestre Steve Irwin) en Cape York, Queensland.

El Dr. Doug Gurr, director del Museo de Historia Natural, dijo en un comunicado: “La imagen de Robert es a la vez conmovedora y simbólica. El año pasado, el mundo quedó horrorizado ante los devastadores incendios forestales que azotaron gran parte de Australia, y esta fotografía muestra solo un ejemplo de una asombrosa pérdida de biodiversidad causada por los impactos perjudiciales del cambio climático, la pérdida de hábitats y la contaminación. Pero de ninguna manera es demasiado tarde para actuar”. La imagen de Irwin no es la única foto de esta selección que presenta parte del peligro que enfrenta la vida en la Tierra. La imagen de Ami Vitale, titulada The Last Goodbye, presenta los momentos finales del último macho de rinoceronte blanco del norte. Al igual que con la imagen de Irwin, algo precioso se desvanece ante los ojos del espectador. Sin embargo, las imágenes del Premio del Público de Wildlife Photographer of the Year de este año también ofrecen esperanza—demostrando que nuestro planeta merece todos y cada uno de los esfuerzos de conservación.

El fotógrafo Robert Irwin ha ganado el Premio del Público del concurso Wildlife Photographer of the Year 2020.

El joven fotógrafo, hijo del conservacionista Steve Irwin, capturó una toma desgarradora de los incendios forestales en Australia y su efecto en un área de conservación.

La foto se exhibirá junto a otras cuatro imágenes con mención honorífica en el Museo de Historia Natural de Londres.

El concurso Wildlife Photographer of the Year ha cerrado, pero para conocer las fechas para la edición 2022, visita su sitio web.

Wildlife Photographer of the Year: Sitio web | Instagram | Facebook | Twitter

My Modern Met obtuvo permiso de Wildlife Photographer of the Year para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Fotógrafo hace un llamado a la conservación de los leones a través de hermosos retratos [Entrevista]

Fotógrafo de vida silvestre captura cómo es el amor en el reino animal

Hilo de Twitter viral muestra a 40 tiernos animales salvajes interrumpiendo a fotógrafos

Estas son las imágenes ganadoras del concurso Wildlife Photographer of the Year 2018