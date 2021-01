Un inusual alce blanco hace una aparición en los bosques de Suecia [Entrevista]

Un hermoso alce blanco ha sido visto paseando por los bosques de Suecia, cerca de la frontera con Noruega. Por casualidad, el fotógrafo de vida silvestre y embajador de Nikon Roger Brendhagen retrató a esta extraordinaria criatura en su entorno natural. Que este experimentado fotógrafo sueco encuentre criaturas salvajes únicas no es una casualidad; de hecho, ha pasado su carrera documentando las bellas, inusuales y amenazadas especies provenientes de hábitats de todo el mundo. Sus increíbles imágenes del alce blanco de la región de Värmland ofrecen una visión del majestuoso mundo forestal.

Este magnífico gigante, que puede ser confundido con un alce albino, en realidad tiene una condición genética conocida como piebaldismo. Estos raros alces han sido observados en los bosques canadienses y suecos en los últimos años. Los investigadores en Escandinavia han especulado incluso que la población de alces blancos puede haber aumentando en los últimos años debido a la disminución de sus depredadores. Tal vez los cazadores eligen no ir tras estos animales especiales—en Canadá, cazarlos es ilegal.

Cuando Brendhagen se topó con el alce, sabía bien qué hacer después de años de fotografiar vida silvestre escurridiza. Trabajando con el WWF, el fotógrafo espera usar su trabajo para concienciar a los esfuerzos de conservación, especialmente en Escandinavia. Sus fotografías de los alcatraces atlánticos de la isla de Runde pretenden llamar la atención sobre los peligros de la basura que contamina nuestros océanos y, por extensión, pone en peligro a las aves que recogen basura para construir sus nidos. Los zorros árticos son también una especie que fascina a Brendhagen debido a su misión a la fotografía y la conservación. Los zorros están actualmente bajo gran presión en Noruega y Suecia, donde los programas de cría en cautiverio intentan reconstruir lentamente las poblaciones salvajes.

My Modern Met tuvo la oportunidad de charlar con Roger Brendhagen para saber más sobre el alce blanco, su trabajo como fotógrafo de vida silvestre, y lo que significa para la conservación en Escandinavia. Lee nuestra entrevista exclusiva a continuación, que ha sido editada y condensada para facilitar la lectura.

¿Qué puedes decirnos sobre el extraordinario alce blanco que fotografiaste?

He visto miles de alces en mi vida; pero cuando vi a este chico en los bosques de Suecia, ¡casi perdí la razón! Gracias a dios no perdí la cámara…

Fotografié a este alce en Värmland en Suecia—en la zona fronteriza con Noruega. Según los investigadores, hay unos 30 alces con esta mutación en Värmland. Los legendarios alces blancos aparecieron por primera vez en el oeste de Värmland en algún momento de los años 30. No son albinos, pero tienen un defecto en el código genético que significa que su pelaje no almacena pigmento. El fenómeno se llama leucismo. Tienen ojos marrones y los cuernos también son marrones como los de un alce normal.

El leucismo es una condición física congénita en los animales que recuerda al albinismo y al melanismo. El leucismo conduce a la reducción de la pigmentación y se define como una deficiencia parcial o completa de eumelanina o feomelanina en la piel, a menudo llamada bloqueo u obstrucción genética en el pelaje o el plumaje. Esto significa que el animal puede volverse más claro, parcialmente blanco o completamente blanco en color. Sin embargo, los ojos, el hocico y las garras suelen tener una pigmentación normal en contraste con el albinismo.

Cuando sales a fotografiar la vida salvaje, ¿cómo te acercas a los animales con tu cámara para conseguir la foto sin asustar a las criaturas?

Hay que mantener distancia. Es un dilema fotografiar animales salvajes—el zorro ártico es un ejemplo. Como fotógrafo, quieres estar tan cerca como sea posible, y los zorros te quieren tan lejos como sea posible. Por eso se convierte en una reflexión importante para nosotros los fotógrafos sobre qué tanto nos acercamos, y qué tanto tiempo nos mantenemos cerca de las madrigueras de los zorros.

En varias de las zonas de madrigueras famosas, ha habido una gran cantidad de fotógrafos de la naturaleza que han montado sus tiendas de campaña a solo unos metros de las madrigueras, y pasan varios días en la misma zona. Es importante informarse mutuamente sobre dónde está el límite entre observar e invadir. Creo que es mejor dar un consejo significativo, en lugar de [agitar un puño] como regaño en las redes sociales.

¿Puedes hablarnos de tus fotos de zorros árticos?

El zorro ártico es uno de los mamíferos más amenazados de Noruega, y está listado como en peligro crítico en la Lista Roja Noruega. Por lo tanto, es una bendición verlos en las montañas.

Algunos de los hábitats del zorro ártico que he visitado están a pocas horas a pie del aparcamiento más cercano. Como me gusta tomar fotos desde una perspectiva baja, dejo que mi trípode se quede en el coche por cuatro razones. 1) La bolsa de la cámara ya es bastante pesada. 2) La baja perspectiva mencionada. 3) Si tuviera que pararme en la meseta de la montaña con un trípode, soy visible para otros excursionistas de montaña—y la posibilidad de que otros excursionistas me visiten aumenta. 4) Pero la razón principal es que el zorro ártico no me verá. Por eso mi camuflaje es mi mejor amigo—¡además de un 600 y un 800 mm! Uso un camuflaje llamado Jervenduken. Es una marca noruega y es resistente al agua, al viento y con un buen aislamiento.

Hay una fecha que siempre recordaré: el 19 de septiembre de 2019. Dentro de mi cabeza hay muchas imágenes. Algunas de ellas ya las he tomado, pero otras aún no han “salido”. Después de 10 años de espera, por fin tuve mi recompensa. La foto con la que soñaba era el zorro ártico bajo la luna llena, o “en ella”, más bien. No he estado en las montañas de Dovre cada vez que ha habido luna llena, pero ha habido muchos viajes exitosos y perdidos en los 10 años que lo he intentado. A veces el pronóstico del tiempo predecía buenas condiciones y un cielo despejado. Después de 400 kilómetros en el coche, a menudo llegaba a las montañas con nubes bajas y neblina. La mayoría de las veces las condiciones eran estupendas, pero entonces los zorros árticos desaparecían…

¿Con qué cámara y equipo te gusta trabajar?

He sido embajador de Nikon por los últimos 14 años, y tengo “todo” lo que Nikon ha producido—incluyendo la Nikon D6 y Nikon D850 con una variedad de lentes, flashes y filtros. También trabajas con el WWF. ¿Qué esperas que la gente se lleve de tu trabajo en cuanto a conservación?

En la isla de Runde en la costa oeste de Noruega, el alcatraz atlántico—Morus bassanus—ha encontrado las condiciones perfectas para anidar durante décadas.

En los últimos 10 años, hemos visto que usan más y más basura como materiales para construir su nido. Utilizan viejas redes de pesca, cuerdas y otras cosas que pueden encontrar flotando en el océano. He estado ahí un par de semanas cada año durante los últimos cinco años para fotografiar la vida silvestre y seguir este trágico desarrollo para el alcatraz atlántico. Tristemente, se pone peor cada año. Estuve ahí hace un par de semanas y vi que los nidos son aún más grandes que el año pasado, ¡con basura colorida de gente que debería saber que no hay que tirar viejas redes de pesca por la borda de los barcos! He publicado recientemente algunas historias sobre este problema, y la mejor manera de llegar al público es mostrando imágenes que cuenten una historia. ¡Y mis fotos de la isla de Runde hacen eso!

(continuación) La isla de Runde es una isla bastante pequeña, de aproximadamente 6,000 metros de largo y 2,000 metros de ancho. El acantilado donde anidan los pájaros está a 300 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones climáticas son duras, con fuertes vientos y fuertes corrientes oceánicas. Para tomar fotos de la zona de anidación, tengo que tomar un barco y usar un teleobjetivo de 600mm y 800mm, para mi propia seguridad pero sobre todo para la de los pájaros. No quiero molestarlos en estas épocas vulnerables del año. El 50% de las veces, ¡es demasiado peligroso salir en el bote por las condiciones climáticas!

(continuación) Doy entre 80 y 100 conferencias cada año, donde muestro las fotos de mis expediciones fotográficas por el mundo y, por supuesto, cuento mi historia de la isla de Runde y otros lugares que luchan contra los desechos humanos. Algunos lectores me preguntan por qué es un problema que las aves usen basura y redes de pesca en su nido. La respuesta es cruel. Vi algunas aves que estaban atrapadas en su propio nido, y será un problema aún mayor para los polluelos cuando salgan de sus huevos en unas pocas semanas. El plan es volver a mediados de junio para documentar ese trágico evento.

(continuación) Continuaré con mi trabajo en esta isla para capturar el hermoso paisaje, la avifauna y la triste historia detrás de lo que está sucediendo con la basura que tanta gente todavía tira en el océano. Mi esperanza es que mis fotos ayuden a la gente a tener una nueva actitud con respecto a este enorme problema.

My Modern Met obtuvo permiso de Roger Brendhagen para reproducir estas imágenes.