Seúl es una de las ciudades más caras del mundo para vivir, y sus precios altos hacen que encontrar una vivienda asequible sea difícil para muchas personas. Como resultado, ha surgido una alternativa que exhibe los desafíos de la vida en la gran ciudad. Llamados goshiwons, estas pequeñas habitaciones apenas tienen tamaño suficiente para una cama individual y algunas pertenencias. El fotógrafo Sim Kyu-Dong muestra estas viviendas claustrofóbicas—y a las personas que las habitan—en una estremecedora serie de imágenes.

Los goshiwons son una opción común entre estudiantes o aquellos que no pueden pagar por un apartamento. Una de sus ventajas es que no se requiere de un depósito; esto a diferencia de un apartamento en Seúl, por el que necesitarías pagar antes de llegar a la capital surcoreana. A pesar de sus limitantes, los goshiwons ofrecen algo de privacidad. Una habitación por lo general tiene cama, escritorio y un armario que brinda a las personas la oportunidad de mantener sus cosas a salvo, así como algo de espacio para comer y trabajar. No obstante, el baño y otras instalaciones se comparten con otros residentes.

A pesar de su tamaño, cada goshiwon es único. Algunas personas tienen habitaciones limpias y ordenadas, mientras que otros apenas han encontrado espacio para sentarse. La habitación puede tener una ventana (por un costo adicional) y papel tapiz para darle un toque más hogareño. A continuación, echa un vistazo a estas imágenes que capturan la vida en un goshiwon.

El fotógrafo Sim Kyu-Dong muestra cómo se vive en un goshiwon, las pequeñas habitaciones en renta en Seúl.

Sim Kyu-Dong: Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Sim Kyu-Dong para reproducir estas imágenes.

