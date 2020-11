El nuevo libro de Steve McCurry incluye 100 fotografías nunca antes vistas

Por más de 40 años, el reconocido fotógrafo Steve McCurry ha viajado por el mundo para capturar la humanidad en todas sus formas. Con tantos kilómetros recorridos, uno solo puede imaginar cuán extenso debe ser su archivo fotográfico. En su nuevo libro, titulado In Search of Elsewhere (“En busca de otra parte”), McCurry se ha sumergido en su vasto archivo para crear una conmovedora selección de imágenes nunca antes vistas.

Las fotografías, que abarcan desde 1981 hasta 2019, son una mirada única al mundo y a la fotografía de McCurry. Más de un centenar de imágenes nos llevan de viaje por la India y Birmania hasta Estados Unidos, revelando el espíritu humano de cada cultura. Presentadas sin pie de foto, las fotografías quedan al descubierto en un diseño minimalista para que el lector las estudie y observe en paz; es en esta observación donde se puede apreciar verdaderamente la habilidad de McCurry para capturar el alma de sus sujetos.

Dado que las fotografías fueron tomadas en el transcurso de muchos años, resulta interesante ver su papel como cápsula del tiempo, cristalizando a la sociedad en momentos específicos. Esto fue algo especialmente significativo para McCurry.

“Comenzamos un importante proyecto de escaneo hace unos cinco años”, el fotógrafo comparte con My Modern Met. “Decenas de miles de imágenes nunca antes vistas ahora están en nuestro archivo digital y están disponibles. Ha sido muy gratificante ver el trabajo de épocas pasadas y de lugares que ahora son inaccesibles o que han sido afectados por el cambio climático, la guerra, la innovación y otras interrupciones. Ofrecen material de primera mano sobre cómo eran las cosas”.

In Search of Elsewhere es un viaje triunfal alrededor del mundo y, en concreto, un magnífico documento sobre cómo viven las personas comunes. Para McCurry, el libro también es una oportunidad para mostrar que, como seres humanos, son más las cosas que nos unen que las que nos separan.

“Esperamos que la gente descubra que, independientemente de los cambios en nuestro medio ambiente, el clima, las construcciones y la actividad humana, queda claro que las personas siguen siendo básicamente las mismas a medida que atraviesan la marea en sus modos de vida, “dice McCurry.

In Search of Elsewhere estará disponible el 24 de noviembre de2020 en línea y en librerías físicas.

El nuevo libro de Steve McCurry contiene un centenar de imágenes nunca antes vistas de los últimos 40 años.

In Search of Elsewhere saldrá a la venta el 24 de noviembre de 2020.

Todas las imágenes © Steve McCurry , Long Island City, NY. My Modern Met obtuvo permiso de Laurence King para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados :

Entrevista: Steve McCurry retrata la conexión humana con los animales alrededor del mundo

Entrevista: Una mirada íntima a la vida cotidiana en la zona de exclusión de Chernóbil

Poderosas fotos vintage ponen los reflectores sobre los grupos marginados de mediados del siglo XX