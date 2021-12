Ces Paysages Oniriques Rehaussés De Lumières Lumineuses Inspirent La Tranquillité

Vous avez déjà imaginé pouvoir pénétrer dans une œuvre d’art particulièrement fascinante ? L’artiste numérique Cybriss se spécialise dans la fabrication de portails vers des environnements apaisants et surnaturels qui peuvent aider les gens à se détendre.

Chacune de ces manipulations numériques comporte de subtils éléments oniriques qui rehaussent la beauté du paysage. Dans une composition, par exemple, Cybriss place quatre orbes lumineux dans un champ verdoyant. Leur lumière douce et attrayante attire le regard du spectateur vers différents points du décor jusqu’à ce qu’ils atteignent l’horizon brumeux. De même, une autre pièce dépeint une plaine stérile, adoucie par un brouillard dense, et dont la seule caractéristique est une simple coupole, d'où émane une douce lumière dorée.

“Mon art est fortement inspiré par les livres et les films de science-fiction et le surréalisme,” raconte Cybriss à My Modern Met. “Je crée des mondes magiques pour aider l’esprit se détendre.” L'artiste réalise cette impression de calme en incluant ces sujets légèrement extraordinaires, et en laissant de côté tout sujet figuratif ou animal. En outre, puisque tous ces environnements hypnotiques sont vide, on peut donc plus facilement se placer à l’intérieur de la scène.

Vous pouvez vous tenir au courant des dernières créations de l’artiste sur Instagram.

L'artiste Cybriss crée des paysages surréalistes avec des touches lumineuses qui inspirent la détente et la tranquillité.

Cybriss: Instagram | Rarible

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos de Cybriss.

