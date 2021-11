Le Zootrope, Ce Jouet D’animation Victorien Qui A Contribué À Façonner L’avenir Du Cinéma

L’animation a une longue et riche histoire pleine de méthodes innovantes pour dépeindre l’illusion du mouvement. Bien avant l’avènement du cinéma, les jouets optiques et les appareils faits à la main étaient utilisés pour divertir les gens au cours du XIXe siècle. Ces inventions ne projetaient pas d’images sur un écran. Au lieu de cela, elles permettaient à une personne de voir le spectacle à la fois. Le zootrope est l’un de ces dispositifs d’animation, et ses effets visuels hypnotisants sont encore utilisés aujourd’hui.

Qu'est-ce qu'un zootrope ?

Bien avant Mickey Mouse, les premiers pionniers de l’animation ont trouvé des moyens créatifs de donner l'illusion que des images statiques étaient en mouvement. L'un d'entre eux était le zootrope. Le zootrope est une forme précoce de technologie d’animation datant du XIXe siècle. Variante du phénakistiscope (disque d’animation), le zootrope est constitué d’un cylindre avec des lignes verticales le long des côtés. La surface intérieure du cylindre comporte une rangée d’images séquentielles. Pour voir l’animation en mouvement, le spectateur doit regarder à travers les fentes tout en faisant tourner simultanément le zootrope à la main. Les images tournent rapidement et créent l’illusion du mouvement.

Qui a inventé le zootrope ?

Le premier zoetrope a été inventé en 1834 par un mathématicien nommé William Horner. Il l’a appelé le Daedalus, communément traduit par “La Roue du diable”, en référence au mythe grec du Dédale. Le tambour rotatif de Horner avait des fentes d’observation entre les images – et pas au-dessus, comme les variations ultérieures du zootrope.

En 1865, William Ensign Lincoln a inventé sa propre version de l’appareil de Horner, mais avec des bandes d’images facilement remplaçables. Il a nommé sa version “zootrope”, dérivée des mots grecs “zoe” (“vie”) et “tropos” (“tournure”). Lincoln a concédé sous licence son invention à Milton Bradley and Co. qui a présenté pour la première fois le zootrope comme un jouet pour enfants le 15 décembre 1866.

Le zootrope a été suivi par d’autres dispositifs d’animation, y compris le praxinoscope et le zoopraxiscope. Les principes de base de ces premières inventions ont conduit à la création de films.

Artistes contemporains utilisant le Zootrope

Malgré le fait que la technologie moderne permet maintenant aux animateurs de créer numériquement un mouvement élaboré, certains artistes préfèrent les dispositifs analogiques portables comme le zootrope.

Eric Dyer

Après des années de travail numérique, l’animateur professionnel Eric Dyer a décidé de revenir à l’essentiel et d’introduire ses animations dans le monde physique. Il a inventé sa propre forme de zootrope en enlevant le tambour et en utilisant la vitesse d’obturation rapide d’un appareil photo au lieu des fentes. Cela lui a permis de réaliser des films expérimentaux à partir de sculptures 3D rotatives qu’il a appelées “cinétropes”.

Ses premières œuvres ont été réalisées en papier. Mais depuis, Dyer est passé à la création de cinétropes imprimés en 3D et de spinners à grande échelle avec des photos imprimées sur de l’acier et de l’aluminium.

Veerle Coppoolse

L’artiste hollandaise Veerle Coppoolse a réalisé un zoetrope entièrement à la main à partir de papier délicat. Intitulé Metamorphosis Zoetrope, il explore le cycle de vie d’un papillon. L’animation analogique incroyablement détaillée montre une chenille de papier rampant dans un cocon avant de se transformer en papillon.

“Le processus de création de cette œuvre est un processus de croissance personnelle et artistique pour moi, tout comme le processus de développement du zootrope”, a écrit Coppoolse sur Instagram. “Tout développement vient de celui qu’il précède. Cela me fait réaliser que dans ce processus de création, comme dans tout processus de la vie, chaque phase a besoin de son temps et de son espace pour se développer naturellement et émerger de son cocon.”

Après avoir lancé une campagne de financement participatif, Coppoolse a par la suite transformé cette version papier en une machine beaucoup plus grande en forme de cocon qui fait tourner les invités autour des éléments papier.

Kevin Holmes

Kevin Holmes est le cerveau derrière 4-Mation, une machine Zootrope 3D. Chaque “bande” présente des motifs imprimés en 3D peints à la main. Holmes utilise un logiciel d’animation pour cartographier les mouvements de l’élément, ce qui lui permet de savoir exactement où chaque pièce doit être placée sur le carrousel. Lorsque le carrousel tourne à la bonne vitesse et que les éléments sont éclairés par une lumière stroboscopique, les animations prennent vie. Jusqu’à présent, Holmes a réalisé de nombreuses animations ludiques inspirées de la nature, notamment Fish eating Fish et Jumping Frogs.

Akinori Goto

L’artiste japonais Akinori Goto travaille avec une gamme de médiums pour explorer comment la technologie moderne peut être fusionnée avec d’anciennes techniques d’animation. Il a conçu un zootrope imprimé en 3D, intitulé toki-, qui lorsqu’il est allumé sur le côté révèle de multiples figures en mouvement. La pièce a été présentée au Spiral Independent Creators Festival en 2016, où elle a remporté le Prix du Public. Depuis, Goto a créé de nombreux autres zootropes en utilisant la même technique, y compris celle qui capture les mouvements fascinants des danseurs de ballet.

