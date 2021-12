Best Of NFT 2021 : Top 12 Des Artistes Et Des Projets De Crypto Art

View this post on Instagram A post shared by Christie's (@christiesinc)

Depuis la conception de l’art, de nombreuses peintures, dessins et sculptures ont existé dans le monde physique. À mesure que la technologie progresse, il en va de même pour la création et l’expérience artistiques. De plus en plus d’artistes créent des œuvres numériquement, et beaucoup de leurs pièces existent purement sous forme de pixels sur un écran. Cependant, ce n’est pas parce que nous ne sommes pas en mesure de tenir ces œuvres entre nos mains qu’elles sont moins précieuses. En fait, l’art numérique devient rapidement l’une des formes d’art les plus précieuses de notre temps. Le monde de l’art change rapidement avec l’introduction des NFT, ou jetons non fongibles. En particulier, l'année 2021 a connu un pic des ventes d’art numérique, avec de nombreux artistes et marques explorant de nouvelles façons de vendre leur travail grâce à la blockchain.

Même les maisons de vente aux enchères séculaires telles que Sotheby’s et Christie’s voient la valeur du crypto art. L’une des premières ventes de NFT s'est faite aux enchères chez Christie’s lorsque l’artiste Beeple a vendu un collage numérique pour 69 millions de dollars. Et Sotheby’s a récemment lancé Sotheby’s Metaverse, une plate-forme en ligne conçue pour que les collectionneurs d’art numérique puissent placer des enchères sur une sélection de NFTs.

Cette année a été énorme pour les NFTs, en particulier dans le monde de l’art, il est tout naturel de regarder cette tendance de plus près.

Qu'est-ce qu'un NFT?

NFT signifie jeton non fongible (“non-fungible token” en anglais). Ce sont des unités uniques et non modifiables de données stockées sur un grand livre numérique sécurisé (la blockchain). Essentiellement, puisqu’ils ont chacun leur propre code de chiffrement qui ne peut pas être piraté, ce sont des certificats d’authenticité. Un NFT suit le créateur de l’œuvre d’art numérique, sa valeur marchande et sa propriété. Cela permet d’authentifier un NFT tout comme vous pouvez authentifier une peinture traditionnelle.

Les NFT existent depuis 2015, mais ils n’ont gagné en popularité qu’en 2020. Puis, en 2021, le marché du crypto art a vraiment explosé. Lisez la suite pour découvrir les meilleurs artistes et projets NFT de 2021.

Certains des Meilleurs Artistes et Projets de 2021

Beeple

View this post on Instagram A post shared by beeple (@beeple_crap)

Après avoir vendu un collage NFT pour un record de 69 millions de dollars chez Christie’s, Mike Winklemann — connu sous son nom d’artiste, Beeple — est maintenant le troisième artiste vivant en valeur (après David Hockney et Jeff Koons). L’œuvre numérique s’intitule Everydays : the First 5,000 Days et comporte un collage de 5,000 images numériques créées par Winkelmann pour sa série Everydays. Ce projet de 13 ans consistait à créer une nouvelle œuvre d’art chaque jour et à la publier en ligne. L’artiste incroyablement prolifique continue de faire et de partager de l’art presque quotidiennement, et il a même travaillé sur des visuels de concert pour Ariana Grande, Justin Bieber, Childish Gambino, Nicki Minaj, Eminem, et plus encore.

Vhils

Vhils, artiste de rue de renommée mondiale, s’est lancé dans le monde des NFT cette année avec un projet intitulé The End of the Industrial Era. Typiquement connu pour son art (littéralement) explosif qui transforme les vieilles façades en toiles pour des portraits poignants de citoyens sans voix, Vhils a décidé de transformer son processus en une série de NFT. Il a décidé d’utiliser sa technique unique pour transformer un bâtiment délabré au Portugal en une œuvre d’art éphémère. Le bâtiment a subi une explosion, un portrait révélé et une destruction implosive en deux secondes. L’ensemble a été capturé sur vidéo, qui a ensuite été mis aux enchères sur Nifty Gateway, une plate-forme d’enchères d’art numérique pour les jetons non fongibles qui a commencé un partenariat avec la maison de vente aux enchères Sotheby’s.

Alexa Meade

Plus tôt cette année, l’artiste Alexa Meade a discuté avec nous (via le podcast My Modern Met Top Artist) des NFT et de la révolution artistique à venir. Elle a depuis tenu plusieurs ventes aux enchères réussies. Dans cette nouvelle ère numérique des enchères, Meade a trouvé un moyen de transformer ses chefs-d’œuvre de peinture corporelle en objets de collection numériques pour les connaisseurs d’art. Son travail n’était auparavant disponible que sous forme de tirages photographiques physiques en édition limitée, mais les NFT ont permis aux admirateurs de posséder maintenant ses œuvres d’art vidéo qui peuvent être vues en mouvement, fidèles à l'intention originale de l’artiste.

BREAKFAST

Le collectif d’art BREAKFAST de Brooklyn, à New York, est surtout connu pour ses installations d’art cinétique qui fusionnent technologie et art. Leurs écrans interactifs permettent aux spectateurs de faire partie de l’œuvre. Cette fois, ils ont transformé une œuvre d’art physique et cinétique, intitulée Longyearbyen Warming, en un NFT qui vise à sensibiliser la population au changement climatique tout en reversant une partie des recettes à Teen Cancer America. L’artiste et co-directeur de BREAKFAST, Zolty, explique : “Ce qui rend cette œuvre d’art NFT unique, c’est que, bien qu’elle semble avoir été produite numériquement, il s’agit en fait d’une vidéo d’une œuvre d’art cinétique enregistrée à un moment très important de l’histoire – le sommet sur les changements climatiques de la COP26.” Quelques heures après le début de la Miami Art Week, le NFT s’est vendu pour 85000 $.

Hashmasks

View this post on Instagram A post shared by Hashmasks collectors (@hashmasks.nft)

Hashmasks est une galerie d’art virtuelle basée sur l'Ethereum, avec 16384 portraits numériques uniques créés par 70 artistes du monde entier. Les acheteurs peuvent personnaliser leur portrait en fonction du type de personnage, du style du masque, de la couleur des yeux et d’autres détails. Les créateurs disent : “Tous les Hashmasks sont rares, mais certains sont plus rares que d’autres.”

FEWOCiOUS

View this post on Instagram A post shared by FEWOCiOUS (@fewocious)

Victor Fewocious, 18 ans (connu sous le nom FEWoCIOUS) est un artiste transgenre américain qui a commencé à faire de l’art numérique dans le but de surmonter l’ennui et son sentiment d’isolement. Il a vendu son premier tableau à 17 ans et, en moins d’un an, il a vendu une série de NFT qui ont rapporté plus de 17 millions de dollars. Son œuvre se concentre sur la capture d’instantanés de ses propres souvenirs.

John Orion Young (JOY WORLD)

View this post on Instagram A post shared by JOY (@johnorionyoung)

John Orion Young est un artiste 3D qui vend des personnages animés et des figurines en tant que NFT. L’une de ses collections est une série de personnages “faits à la main en réalité virtuelle”. Chaque NFT à collectionner ressemble à une créature surréaliste d’un autre monde livrée avec un pouvoir magique unique. Le NFT le plus récent de Young, intitulée The Persistence of Time, est une créature en forme de limace qui “glisse dans les versets cosmiques sur une épaisse nappe de mucus méta-fondant”.

Blake Kathryn

View this post on Instagram A post shared by (@blakekathryn)

Blake Kathryn, de Los Angeles, se décrit comme une “artiste 3D à l’esthétique surréaliste et futuriste”. Son travail accrocheur est caractérisé par des palettes de couleurs vibrantes et des “sous-tons éthérés” et représente souvent des personnages féminins et robotisés sortis tout droit d'un film de science-fiction. Grâce à ses ventes NFT et à ses collaborations commerciales, Kathryn est actuellement l’une des artistes majeures de l’illustration numérique.

Blake Kathryn : Instagram | Twitter | OpenSea

Axie Infinity

View this post on Instagram A post shared by Axie Infinity (@axieinfinity)

Inspiré par Pokémon, Axie Infinity est un univers animalier numérique où les joueurs utilisent leurs propres personnages appelés Axies dans des jeux (et gagnent de l’argent en le faisant). Plus d’un million d’utilisateurs se connectent quotidiennement sur la plate-forme mobile pour acheter des terres, de l’équipement et prendre soin de leurs Axies, qu’ils peuvent choisir de vendre contre de la crypto-monnaie.

Axie Infinity a récemment fait la une lorsqu'un terrain Genesis s'est vendu pour 550 ETH (la crypto-monnaie de l'Ethereum), ‘équivalent de 2,3 millions de dollars au moment de la vente. Selon l’équipe d’Axie Infinity, il s’agit de la “plus grande somme jamais versée pour un seul terrain numérique”.

Au moment d’écrire ces lignes, Axie Infinity a réalisé environ 10 millions de ventes et est évalué à environ 3,52 milliards de dollars, ce qui en fait la meilleure collection de NFT de tous les temps.

CryptoPunks

View this post on Instagram A post shared by CryptoPunks (@cryptopunks)

Les CryptoPunks sont quelques-uns des premiers exemples de NFT. Créés par Larva Labs, il s'agit d'une collection de 10.000 personnages uniques d’art pixel dont la preuve de propriété est stockée sur la blockchain Ethereum. La plupart d’entre eux ressemblent à des humains, mais il existe quelques personnages rares tels que les singes, les zombies et les aliens. Les CryptoPunks ont inspiré l’interface standard pour les jetons non fongibles (appelée ERC-721), qui alimente désormais la majeure partie du mouvement CryptoArt.

Tous les CryptoPunks sont différents, et chacun ne peut être possédé que par une personne à la fois sur la blockchain Ethereum. Tous les 10.000 CryptoPunks ont déjà des propriétaires, les utilisateurs ne peuvent donc qu'acheter ou vendre des CryptoPunk aux enchères.

Selon le site Web de Larva Labs, la valeur totale de toutes les ventes de CryptoPunk est actuellement de 594,2 k EPF (1,69 milliard de dollars).

Larva Labs / CryptoPunks : Site Web | Twitter| OpenSea

Art Blocks

View this post on Instagram A post shared by ArtBlocks (@artblocks_io)

Art Blocks est la première vitrine numérique en son genre, qui fournit de l’art génératif stocké sur la blockchain Ethereum. Chaque œuvre de crypto art est créée sur demande, de sorte que l’acheteur ne sait pas à quoi elle ressemblera jusqu’à ce qu’elle soit envoyée sur leur compte Ethereum. Les acheteurs choisissent simplement un style d’artiste qu’ils aiment. “Le résultat pourrait être une image statique, un modèle 3D ou une expérience interactive”, explique Art Blocks. “Chaque sortie est différente, et il y a des possibilités infinies pour les types de contenu qui peuvent être créés sur la plateforme.”

La pièce maîtresse de tous les temps est un NFT appelé Ringers #109. L’image, qui présente une gamme de cercles en forme de rouages, a été vendue pour 2,1 k EPF (6,93 millions de dollars). L’ensemble de la collection Art Blocks est actuellement évalué à 1,07 milliard de dollars.

Bored Ape Yacht Club

View this post on Instagram A post shared by Bored Ape Yacht Club (@boredapeyachtclub)

Lancé en avril 2021, Bored Ape Yacht Club est une collection de 10000 singes de collection vivant sur la blockchain Ethereum. Chaque NFT unique a été généré à partir de plus de 170 traits possibles, y compris l’expression faciale, la couleur de la fourrure, les coiffures, les vêtements et plus encore. Chaque personnage est aussi membre d’un “club” en ligne. “Quand on achète un Bored Ape, on ne se contente pas d’acheter un avatar ou une œuvre d’art rare”, disent les créateurs. “Vous obtenez l’accès à un club dont les avantages et les offres augmenteront avec le temps. Votre singe peut vous servir d’identité numérique et vous ouvrir des portes numériques.”

L’un des singes les plus chers a été vendu pour 740 EPF (2,99 millions de dollars) et comporte un chapeau de marin et des rayons laser sortent de ses yeux. Un singe à fourrure dorée en édition spéciale a récemment été vendu aux enchères pour un record de 3,4 millions de dollars via Sotheby’s Metaverse.

Bored Ape Yacht Club : Site Web | Instagram | Twitter| OpenSea

Articles Similaires :

Comment les NFT Secouent le Monde de l’Art Contemporain

Cette Exposition En Ligne Présente 63 Chefs-D’œuvre De Klimt, Y Compris Des Peintures Perdues Dans L’incendie De 1945

Le Musée des Offices a Transformé Un Tableau de Michel-Ange en NFT, Vendu à 140 000 €