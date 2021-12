Cette Animation Cinématographique Illustre L’expérience D’un Artiste Souffrant d’Anxiété

View this post on Instagram A post shared by Pulkit Kamal (@fivemillimetre)

Lorsque l'on souffre d’un trouble mental, les mots peuvent sembler futiles lorsqu'il s'agit de saisir pleinement le spectre de cette affliction. L’artiste Pulkit Kamal a visualisé comment l’anxiété en particulier se ressent pour lui dans une animation poignante. Le rendu numérique est une scène nocturne unique dans laquelle une personne est assise sur un fauteuil surplombant la ville scintillante en contrebas. La pluie glisse le long de la grande fenêtre et le “o” d’un néon clignote comme s’il brûlait. Le personnage se penche vers l’avant, comme pour avoir une meilleure vue, mais finit par s’asseoir comme s’il était collé au siège.

Kamal a créé ce gif pour décrire son expérience des pensées anxieuses. “J’ai de l’anxiété depuis une dizaine d’années maintenant”, raconte-t-il à My Modern Met, “et même si nous voyons des gens utiliser ce terme au sens large dans des films, pour moi, c’est cette peur constante de l’inconnu, on peut sentir qu’elle est là, mais on ne peut pas valider sa présence.”

L’expérience est paralysante pour Kamal. “Pendant des heures, je restais allongé à regarder le coin du mur, se souvient-il, en espérant que mon cerveau arrêterait de remplir les blancs et arrêterait de faire ses propres scénarios de choses qui n’arriveraient jamais.” C’est à travers cette œuvre numérique qu’il veut symboliser l’anxiété dans l’espoir de faire la différence pour quelqu’un d’autre. “Je voulais simplement montrer ce sentiment à travers mon art et peut-être tendre la main aux gens et leur faire savoir qu’ils ne sont pas seuls dans cette situation.”

L’artiste Pulkit Kamal crée des animations cinématographiques à l’aide du logiciel Blender.

View this post on Instagram A post shared by Pulkit Kamal (@fivemillimetre)

View this post on Instagram A post shared by Pulkit Kamal (@fivemillimetre)

View this post on Instagram A post shared by Pulkit Kamal (@fivemillimetre)

View this post on Instagram A post shared by Pulkit Kamal (@fivemillimetre)

Pulkit Kamal : Instagram | Behance

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les images de Pulkit Kamal.

Articles Similaires :

L’UNICEF Signale Qu’un Jeune Sur Sept Dans Le Monde A Reçu Un Diagnostic De Trouble Mental

Une Étude Montre que Caresser un Chien Peut Avoir des Avantages Durables Pour Votre Santé

Cette Artiste Illustre La Peur Comme Un Monstre Incompris