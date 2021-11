“Diego Y Yo” De Frida Kahlo, Vendu 34,9 Millions De Dollars, Bat De Nouveaux Records

L'artiste mexicaine Frida Kahlo est célèbre pour avoir brisé des barrières au cours de sa vie. Cette peintre célèbre rivalisait avec son mari et collègue créatif Diego Rivera à une époque où les femmes artistes avaient du mal à recevoir la même appréciation. Plus de 60 ans après sa mort, l'icône féministe continue de marquer le monde de l'art. L'autoportrait de Kahlo Diego y yo (Diego et moi) s'est vendu pour 34,9 millions de dollars à la Sotheby's Modern Evening Sale le 19 novembre 2021, ce qui en fait l'œuvre d'art la plus chère d'Amérique latine.

La peinture a été achevée en 1949, au cours des années de maturité de la carrière de Kahlo. Le tableau est un portrait de l'artiste regardant fixement le spectateur alors qu'elle pleure, avec une image de Rivera à trois yeux au centre de son front. L'œuvre a été conservée dans une collection privée pendant 30 ans avant la vente.

Alors qu'une peinture de Kahlo s'est déjà vendue 8 millions de dollars en 2016, cette pièce était estimée à au moins 30 millions de dollars. La vente aux enchères elle-même s'est déroulée entre deux enchérisseurs seulement, le gagnant, Eduardo F. Constantini, à près de 35 millions de dollars. En tant que fondateur de Malba, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, il entend faire du chef-d'œuvre une partie de la collection permanente.

“Le résultat exceptionnel de ce soir renforce la place de [Frida Kahlo] dans l'échelon des enchères auquel elle appartient, en tant que l'une des véritables titans de l'art du XXe siècle”, a déclaré Julian Dawes, co-responsable de l'art impressionniste et moderne de Sotheby's à New York. Non seulement la vente fait de Diego y yo l'œuvre d'art la plus chère d'Amérique latine (dépassant la peinture de Diego Rivera de 9,76 millions de dollars Les rivaux), mais c'est aussi le prix le plus élevé jamais payé pour une peinture de Kahlo.

L'autoportrait de Frida Kahlo Diego y yo (Diego et moi) s'est vendu chez Sotheby's pour 34,9 millions de dollars, devenant ainsi l'œuvre d'art latino-américaine la plus chère jamais vendue. Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus :

