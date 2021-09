Le Danemark a franchi une sacrée étape. Après 548 jours de vie avec des restrictions imposées par le gouvernement visant à réduire la propagation du virus COVID-19, la dernière de ces règles a enfin été levée. Ce retour à la normale a été rendu possible par le taux de vaccination incroyablement élevé du pays chez les citoyens de plus de 12 ans. Grâce à leur citoyenneté collective, les Danois peuvent maintenant profiter de leurs restaurants, boîtes de nuit et autres événements comme ils le faisaient avant la pandémie.

Au Danemark, plus de 80 % des résidents de plus de 12 ans ont reçu les deux vaccins. À titre de comparaison, les États-Unis n’ont vacciné que 54 % du même groupe d’âge, selon The New York Times au moment de la parution. En raison de leur taux de vaccination très élevé, le gouvernement danois mise sur l’immunité collective. Depuis le 14 août 2021, un masque n’est plus nécessaire dans les transports en commun. Le 1 septembre, les boîtes de nuit ont rouvert leurs portes et les laissez-passer pour les vaccins n’étaient plus nécessaires dans de nombreux lieux. En date du 10 septembre, la dernière restriction — un laissez-passer numérique pour entrer en boîte de nuit — a été supprimée.

Soeren Riis Paludan, professeur de virologie, a déclaré à l’Associated Press : “Je ne dirais pas qu’il est trop tôt. Nous avons ouvert la porte, mais nous avons aussi dit que nous pouvions la fermer au besoin.” Le gouvernement a déclaré qu’il contrôlait la pandémie, qui n'est plus considérée comme une “urgence sanitaire”. Cependant, les fonctionnaires ont dit très clairement qu’ils étaient prêts à rétablir les restrictions si la situation changeait. Il y a encore des exigences pour les aéroports et les voyageurs entrant dans le pays; le pays n’a pas oublié que beaucoup d’autres endroits dans le monde sont loin de l’immunité collective.

