Une Fille De 6 Ans Est Officiellement Reconnue Comme La Plus Jeune Agricultrice Certifiée De Géorgie

Étant petits, nous rêvons tous de ce que nous voulons être quand nous serons grands. Mais Kendall Rae Johnson, 6 ans, n'en rêve pas seulement. La pétillante petite fille d'Atlanta, qui plante des graines depuis qu'elle a commencé à creuser dans la terre, est maintenant la plus jeune agricultrice certifiée de Géorgie. Elle a été déclarée par le gouverneur de l'État il y a quelques mois à peine en octobre, et elle a la proclamation pour le prouver.

La jeune agricultrice a d'abord appris à cultiver des aliments grâce à son arrière-grand-mère qui lui a appris à replanter des tiges de chou vert dans la terre au lieu de les jeter. Johnson était tellement ravie lorsqu'elle s'est rendu compte que ces tiges et les autres graines qu'elle avait plantées pousseraient et produiraient plus de nourriture qu'elles pourraient manger qu'elle voulait continuer à le faire. Bien que la petite fille ait commencé avec juste un jardin-patio, elle a maintenant une grande ferme à l'arrière qui est en train de devenir une entreprise en plein essor qu'elle et sa famille ont nommée aGROWKulture. Et qui plus est, l'enfant pionnière utilise sa plate-forme pour amener au changement, dans le but de “se faire de nouveaux amis, créer de nouvelles choses et inspirer d'autres enfants”.

“Les gens disent de faire un pas à la fois. Dans son cas, il s'agit de planter une graine à la fois”, explique la mère de Kendall, Ursula Johnson. “Nous voulons qu'elle s'épanouisse et apprécie ce qu'elle fait, et c'est la raison première.”

La jeune entrepreneure partage son amour de l'agriculture en enseignant à d'autres enfants comment planter des fruits et des légumes. Chaque mois, elle organise un club de jardinage pour faire connaître l'agriculture, et les participants l'aident à planter et à récolter les aliments de sa ferme. Ils produisent également des paniers d'abonnement mensuels remplis d'aliments frais que les gens peuvent acheter pour eux-mêmes ou donner aux familles dans le besoin. L'entrepreneure en herbe a également pris la parole lors de plusieurs conférences de presse au nom des jeunes agriculteurs de la région, et ses efforts ont permis d'amasser 85 000 $.

Pour ajouter à sa liste de réussites, Kendall est également la vedette d'une émission de cuisine YouTube intitulée Farm to Kitchen, où elle prépare des recettes à partir de légumes fraîchement cultivés de son jardin avec un chef de cuisine test de Georgia Grown, le programme de marketing du ministère de l'Agriculture de Géorgie. Le prochain objectif de la jeune fille est d'amasser 10 000 $ pour construire un laboratoire de sciences agricoles en plein air où il y aura un espace pour le compostage et un espace d'apprentissage pour les enfants. Et récemment, elle a fait une apparition sur Good Morning America où elle a reçu une subvention de 10 000 $ pour l'aider à atteindre cet objectif.

En tant que l'un des moins de deux pour cent des agriculteurs noirs dans le domaine en Amérique, ce que Kendall Rae Johnson fait est assez impressionnant pour n'importe qui, sans parler d'un enfant de 6 ans. Et avec son énergie et sa passion, imaginez où elle sera quand elle sera grande.

