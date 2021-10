La PDG De Spanx Offre 10000 Dollars Et Deux Billets D’avion De Première Classe À Tous Ses Employés

View this post on Instagram A post shared by Sara Blakely (@sarablakely)

La fondatrice de Spanx, Sara Blakely est un brillant exemple d’entrepreneuriat féminin. Avant de fonder son entreprise pionnière de vêtements sculptants, elle vendait des télécopieurs en porte à porte pour se payer une assurance maladie. Cette travailleuse a changé de vie lorsqu’elle a fondé Spanx il y a 21 ans et s’est fixé un objectif professionnel. Elle se souvient : “J’ai dit que cette entreprise vaudrait un jour 20 millions de dollars, et tout le monde s’est moqué de moi.” Non seulement Blakely a atteint son objectif, mais elle l’a dépassé. La PDG a récemment vendu une action majoritaire à la société d’investissement Blackstone pour environ 1,2 milliard de dollars.

Pour Blakely, lancer Spanx était un moyen de fournir des produits de haute qualité aux femmes dans une industrie alors dominée par les hommes. Elle est, à juste titre, fière de ce qu’elle a accompli, et malgré la vente de la majorité des parts de Spanx, elle restera toujours impliquée dans l’entreprise. “De tout mon cœur, j’aime cette marque”, écrit Blakely dans un post sur Instagram. “De tout mon cœur, je continuerai d’aimer cette marque.” La PDG ajoute : “Je demeurerai une actionnaire importante et je continuerai d’aider l’entreprise à réaliser son plus grand potentiel, ainsi qu’à réaliser ma plus grande passion : promouvoir les femmes.”

Blakely a également révélé sa confiance dans le choix de Blackstone comme partenaire. “J’ai reçu un signe de l’univers il y a 21 ans pour démarrer l’entreprise et j’ai reçu un autre signe que c’était le bon moment pour accueillir un partenaire, plus particulièrement Blackstone”, dit-elle. “Après avoir rencontré l’équipe chargée de l’affaire, composée uniquement de femmes, je savais qu’elles pouvaient faire croître notre mission et élargir notre objectif.”

Pour commémorer cette étape importante, Blakely et ses employés se sont réunis pour célébrer. Dans une vidéo postée sur Instagram, Blakely est capturé faisant un discours sincère aux membres du personnel de Spanx durant la célébration de la vente. Dans un clip, elle fait tourner un globe et demande : “Pourquoi est-ce que je fais tourner un globe?” Elle annonce ensuite qu’elle a acheté à chaque employé deux billets de première classe pour n’importe où dans le monde. Mais ce n’est pas tout, et elle a continué : “Vous savez, si vous avez un voyage, vous pourriez vouloir aller dîner dans un bon restaurant, vous pourriez vouloir aller dans un hôtel vraiment sympa.” La patronne généreuse a ensuite annoncé que chaque membre du personnel recevrait également 10000 $ à dépenser pour son voyage.

“C’était une annonce émouvante, emplie de larmes heureuses reconnaissant le chemin parcouru”, écrit Blakely sur Instagram. “Je veux vraiment que chaque employé célèbre ce moment à sa façon et crée un souvenir qui durera toute sa vie ! Applaudissez 21 ans de magie et bien d’autres à venir.” Blake a également sous-titré la vidéo : “Ma devise est que plus vous vivez d'expériences, plus vous avez à offrir aux autres.”

Lorsqu’on leur a demandé où ils aimeraient aller pour leur voyage d'une vie, certains employés connaissaient déjà leur réponse. Une femme a déclaré qu’elle utiliserait le cadeau pour passer sa lune de miel à Bora Bora, et un autre employé veut s’enfuir en Suède!

Regardez la vidéo ci-dessous et suivez Blakely sur Instagram pour des mises à jour sur sa vie en tant que meilleur patron jamais.

La PDG de Spanx, Sara Blakely, vient d'offrir 10000 $ à ses employés et deux billets de première classe pour voyager n’importe où dans le monde.

View this post on Instagram A post shared by Sara Blakely (@sarablakely)

Sara Blakely : Instagram

Spanx : Site Web | Facebook | Instagram | Twitter

Remerciements : [People]

Articles Similaires :

L’Islande a Testé La Semaine de Travail de 4 Jours Et C’est un Succès !

Cette Loi Française Interdit À Votre Employeur De Vous Contacter Pendant Le Week-end

Son Patron Lui Dit Que Son Foulard N’Est “Pas Professionnel”, Alors Elle Se Présente Au Travail en Cosplay Tous Les Jours