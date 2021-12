Une Tempête De Neige Pièges 60 Personnes Dans Un Pub Du Royaume-Uni Pendant 3 Nuits

Il peut vous arriver de sortir et de rentrer chez vous bien plus tard que prévu ? Imaginez aller dans un bar et ne rentrer que trois jours plus tard. C’est ce qui est arrivé à environ 60 personnes qui ont visité Tan Hill Inn, le plus haut pub du Royaume-Uni. Après une forte tempête de neige qui a frappé le nord de l’Angleterre vendredi, les clients du pub ont été pris au piège à l’intérieur par 2,7 mètres de neige. Le groupe, composé d’invités et de membres du personnel, comprenait également des membres d’un groupe de reprises d'Oasis appelé Noasis.

La puissante tempête Arwen a fait des ravages dans de nombreuses régions du Royaume-Uni, mais le nord de l’Angleterre a été particulièrement touché. Le Tan Hill Inn se trouve à 528 mètres au-dessus du niveau de la mer, le long d’une route sinueuse dans les hautes terres du Yorkshire. Sur les trois routes qui accèdent à l’auberge, deux ont été bloquées par la neige et une troisième a été obstruée par une ligne électrique abattue. Mountain Rescue a pu sauver une personne qui avait un problème de santé grave et qui avait besoin de poursuivre son traitement de dialyse. D’autres ont réussi à partir le samedi soir dans un véhicule 4×4.

Selon le gérant du pub Nicola Townsend, une cinquantaine d’invités ont décidé de rester pour une troisième nuit le dimanche après s’être fait dire de ne conduire nulle part. Dans une entrevue accordée à Sky News, M. Townsend a déclaré : “Nous dormons tous ici encore ce soir. Personne ne va nulle part maintenant.” Elle a ajouté : “Nous allons simplement nous assurer que tout le monde est en sécurité.”

Heureusement, l’auberge avait encore de l’électricité et des provisions. Les invités ont attendu que la tempête passe en regardant des films, et en chantant au karaoké. Le personnel a même offert à tout le monde un buffet gratuit. “Nous avons gardé les feux allumés. Tout le monde est bien au chaud”, a déclaré M. Townsend, ajoutant que ses invités étaient “toujours de bonne humeur”. L’auberge a partagé des photos des invités sur Facebook, qui sont photographiés en train de boire ensemble et de dormir sous des couvertures dans le salon du pub. Townsend raconte : “Personne ne se connaissait vendredi soir, et je pense parler au nom de tout le monde quand je dis qu’ils se sont fait des amis ici.”

Après la troisième nuit, les invités, le personnel et Noasis (qui sont maintenant surnommés “Snowasis”) ont finalement été libérés lorsque les déneigeuses ont atteint le pub. L’auberge a partagé une photo du groupe sur Facebook avec la légende, “Nous nous souviendrons TOUJOURS de ce groupe de personnes extraordinaires qui se sont réunies et qui, nous l’espérons, dans des circonstances difficiles, ont apprécié cette expérience qui a changé leur vie.” Le pub ajoute : “En tant que propriétaires, nous sommes incroyablement fiers de notre personnel – chacun et chacune.”

Vicky Hodgson, l'une des personnes prises au piège à l’intérieur de l’auberge, a écrit : “Moi-même et mon Sid avons adoré créer des souvenirs ici à Tan Hill ce week-end! Ce fut un peu une course effrénée d’émotions et pas toujours facile, mais l’hospitalité a été inégalée!” Elle ajoute : “On se voit tous l’an prochain à la réunion.” Hodgson n’est pas la seule à vouloir recommencer. Un autre membre du groupe, Darren Ray, a fait le commentaire suivant : “Des souvenirs qui dureront toute une vie. C’est tout à votre honneur. Cela va devenir un rendez-vous annuel dans les années à venir.”

Après le passage de la tempête de neige Arwen au Royaume-Uni, une soixantaine de clients du pub ont été pris au piège à l’intérieur du Tan Hill Inn pendant trois nuits.

Le pub isolé était recouvert de 2,7 mètres de neige.

Cependant, les invités ont profité de la situation et sont même devenus amis.

Les clients ont été enfermés avec un groupe de reprises d'Oasis, Noasis. Combien de fois pensez-vous qu’ils ont joué Wonderwall ?

Remerciements : [Gizmodo]

Toutes les images via Tan Hill Inn.

