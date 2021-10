Ce Maître-Sculpteur Crée Des Œuvres De “Food Art” Sensationnelles Avec Des Avocats

Le maître-sculpteur Daniele Barresi est connu pour ses sculptures culinaires récompensées. En utilisant tout un tas d'aliments, du melon au brocoli en passant par le fromage, il crée des motifs et des arrangements complexes qui semblent trop beaux pour être mangés. Mais certaines des illustrations les plus accrocheuses de l’artiste culinaire sont sculptées dans la chair crémeuse des avocats. En utilisant la chair et le noyau du fruit vert, l’artiste italien conçoit avec soin un art alimentaire à la fois complexe, délicat et parfois même drôle.

Dans l’une de ses œuvres les plus récentes, il a fait une référence hilarante à une vedette populaire de TikTok, Khaby Lame, et a appelé le chef-d’œuvre “Avokhaby”.

Quel que soit son produit final, le résultat est toujours impressionnant, ces créations sont probablement tout aussi délicieuses au goût qu’elles sont agréables à l’œil.

Daniele Barresi, artiste culinaire et maître sculpteur de fruits, réalise des chefs-d’œuvre incroyables à partir d’avocats.

Des personnages enjoués aux dessins complexes, il pousse l’art culinaire à un tout nouveau niveau.

L’artiste ne se contente pas de sculpter la chair, il grave aussi les noyaux.

