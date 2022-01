L'artiste culinaire japonais Gaku est connu pour ses sculptures culinaires complexes. L'artiste méticuleux s'est fait un nom en utilisant l'artisanat traditionnel de la sculpture sur fruits thaïlandaise. Mais il se spécialise également dans la technique japonaise connue sous le nom de mukimono, qui consiste à sculpter des images dans la peau des fruits et légumes ou à les façonner en des formes élaborées. Alors qu'il dirige souvent son couteau de précision vers les fruits, l'artiste a récemment intégré plus de légumes dans son art. Et récemment, une sculpture détaillée d'un poisson fait d'une tige duveteuse de brocoli a pris d'assaut Internet.

Le poisson brocoli, qu'il a fallu environ trois heures à l'artiste pour sculpter, semble être à mi-chemin de son habitat aquatique. Chacune de ses écailles individuelles est ciselée en détail, et l'image est même complète avec un œil de poisson vert brillant. Gaku a méticuleusement façonné sa nageoire caudale à partir de la tête de la tige de brocoli, rasant les fleurons jusqu'à leur centre lisse pour imiter l'appendice aquatique fluide. L'artiste a même laissé sur certains des bourgeons aux extrémités pour donner l'effet visuel d'une éclaboussure alors que le poisson saute hors de l'eau.

Bien qu'il s'agisse de l'une des créations les plus récentes de Gaku, l'artiste possède un répertoire apparemment infini de sculptures de fruits et légumes qui sont tout aussi impressionnantes. En fait, vous devriez voir ce qu'il fait avec une courge. Faites défiler pour voir plus d'incroyables sculptures de légumes de Gaku. Et pour voir encore plus de créations de l'artiste, suivez-le sur Instagram.

L'artiste sculpteur culinaire japonais Gaku crée des œuvres d'art incroyables à partir de fruits et de légumes.

Une variété de formes et de formes organiques différentes se retrouvent dans son travail.

Il sculpte même des motifs géométriques dans ses toiles charnues.

Gaku : Instagram

Rermerciements : [grape]

Toutes les images via Gaku.

