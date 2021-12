Pour certaines personnes, la nourriture est une forme d'expression artistique. Les gâteaux, en particulier, offrent une toile non conventionnelle à partir de laquelle les boulangers et pâtissiers créatifs peuvent créer d’incroyables sculptures comestibles. Lauren Wodnicki, alias Lauren Loves Cake, crée des confiseries aussi belles que savoureuses. Inspirée par l'artisanat comme le macramé et le tissage, elle utilise de la crème au beurre pour créer une gamme de desserts étonnants. Une fois terminés, ils ressemblent à des tapisseries avec des nœuds complexes et même des perles.

Wodnicki s'est intéressée à la décoration de gâteaux après avoir décidé qu'elle ferait le gâteau pour ses noces il y a huit ans. “Notre gâteau de mariage était ma première tentative de gâteau décoré, et un gâteau à plusieurs niveaux”, a-t-elle déclaré à My Modern Met. “Il y avait quatre niveaux et, avec le recul, il était très simplement décoré. Mais c'était une grande réussite à l'époque !”

À partir de là, Wodnicki a affiné ses talents de décoratrice et découvert des styles qui la passionnent vraiment. La texture est un intérêt majeur pour elle. “J'adore la texture et la dimension des motifs en tricot/tissé/macramé sur un gâteau”, partage-t-elle. “Je ne suis certainement pas la première décoratrice à mettre une sorte de décoration « art textile » sur un gâteau, mais je pense que j’ai trouvé mon propre style et que mes palettes de couleurs rendent mes créations uniques. Toutes mes créations sont passepoilées (à l'aide de sacs et de douilles) dans de la crème au beurre.”

Wodnicki a développé son métier tout en travaillant à temps plein dans le domaine de la santé et en s'occupant de deux petits enfants. “Disons simplement que mon temps de gâteau/création se déroule généralement entre 23 h et 2 heures du matin.”

Avec la croissance de sa communauté en ligne, Wodnicki partage son approche de la décoration de gâteaux à travers des cours en ligne. Consultez son site Web pour télécharger un cours préenregistré sur la création de fleurs de crème au beurre. Ou si vous préférez les cours particuliers, elle propose également des cours privés. Faites défiler pour voir plus davantage de ses créations sucrées, puis suivez-la sur Instagram pour voir ces prochains projets.

Lauren Wodnicki, alias Lauren Loves Cake, crée de belles confections inspirées de l'artisanat et de l'art textile.

En plus des textiles, Wodnicki crée également des gâteaux floraux colorés.

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Lauren Wodnicki.

