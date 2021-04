Cette Artiste Japonaise Utilise ses Toast comme Toiles pour ses Œuvres Comestibles

Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, et beaucoup d'entre nous sommes, à juste titre, plutôt exigeants quant à ce qui se trouve dans notre assiette au réveil. Le pain grillé, ou toast, est un basique pour beaucoup. Pour la designer japonaise Manami Sasaki, il s'agit de bien plus que de simples tranches de pain : ce sont des toiles prêtes à accueillir des œuvres d'art. Elle recouvre méticuleusement ses toasts d'ingrédients colorés pour créer des designs comestibles inspirés de l'art japonais et des motifs géométriques.

Ces petits déjeuners ne sont pas conçus pour être mangés rapidement sur le chemin du travail. Sasaki passe des heures à couper et positionner chaque ingrédient sur le pain grillé. Pour un design inspiré du printemps par exemple, elle a utilisé un avocat, de l'oignon, des peaux d'orange et de l'aneth, arrangés en cercles, carrés et arcs. “Chaque toast comporte une grande gamme de formes, de saveurs et de textures” explique Sasaki. “La douceur et le croquant des oignons. L'onctuosité de l'avocat. La fraîcheur de l'orange et de l'aneth”.

Sasaki pousse son concept encore plus loin avec ses designs inspirés des estampes traditionnelles Japonaises (Ukiyo-e). Elle rend hommage aux figures féminines traditionnelles en les transformant en œuvres comestibles. Elle utilise de l'encre de seiche pour marques les grandes lignes, et des fleurs comestibles et des légumes pour ajouter les détails.

La designer japonaise Manami Sasaki couvre ses toasts d'ingrédients colorés pour créer des œuvres comestibles inspirées de l'art japonais et des motifs géométriques.

Ses petits déjeuners sont trop beaux pour être mangés !

Manami Sasaki: Site Web | Instagram | Twitter

Toutes les images via Manami Sasaki.

