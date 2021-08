Une Étude Révèle Que Votre Métabolisme Ne Ralentit Pas Avant L’âge De 60 Ans

La sagesse commune a toujours soutenu que notre métabolisme ralentit avec l'âge. Les gens prennent souvent du poids vers l'âge mûr et même les scientifiques ont émis l'hypothèse que cela était influencé par une baisse des besoins énergétiques de notre corps, ce qui entraîne une suralimentation involontaire. Cependant, une nouvelle étude transnationale publiée dans la prestigieuse revue Science suggère que notre métabolisme est en fait incroyablement stable entre 20 et 60 ans. Après 60 ans, les chercheurs ont découvert qu'il commence à décliner systématiquement vers un métabolisme plus lent. Cette réorganisation de notre chronologie métabolique aura des impacts énormes sur la médecine, l'alimentation et la science de l'exercice.

Des chercheurs collaborant dans 29 pays ont testé le métabolisme de 6 421 personnes âgées de 8 jours à 95 ans. Pour mesurer le métabolisme, les chercheurs ont utilisé un mélange d'isotopes lourds d'hydrogène et d'oxygène dans l'eau, connu sous le nom d'eau doublement marquée. Les isotopes ont été suivis par ingestion et élimination, donnant aux chercheurs l'occasion unique de mesurer la dépense énergétique quotidienne de chaque sujet. Les chercheurs ont ensuite normalisé leurs résultats en fonction du poids pour créer une comparaison kilogramme pour kilogramme du métabolisme à chaque âge.

Les résultats ont surpris même les scientifiques expérimentés travaillant sur l'expérience. À la naissance, le métabolisme d'un bébé est le même que celui de la mère dont il dépendait biologiquement récemment. Leur taux métabolique augmente rapidement pour atteindre un pic à vie vers l'âge d'un an. À ce stade, le métabolisme d'un bébé est 50 % plus élevé qu'il ne le sera à l'âge adulte. Cela signifie que les cellules de l'enfant brûlent de l'énergie à un rythme exceptionnel.

À partir d'un an, le taux diminue doucement jusqu'à l'âge de 20 ans. Étonnamment, les chercheurs n'ont trouvé aucun pic de métabolisme pendant les poussées de croissance et les changements de la puberté. Une autre donnée choquante concerne l’âge mûr. À l'âge adulte, de 20 à 60 ans, le métabolisme était incroyablement stable. Les chercheurs ont noté que cela implique que l'épaississement corporel associé à l'âge mûr n'est probablement pas dû au ralentissement du métabolisme, mais probablement à d'autres changements psychologiques liés au vieillissement.

Après 60 ans, le métabolisme commence à décliner. Le taux de consommation d'énergie diminue d'environ 0,7% par an. À 90 ans, une personne a besoin de 26 % de calories en moins chaque jour par rapport à ses besoins à l’âge mûr. Les cellules ralentissent leurs activités et la masse musculaire est réduite. En bref, nous commençons la vie avec des métabolismes de course, passons une grande partie de nos années à consommer de l'énergie de manière stable et finissons la vie en ralentissant doucement.

Pourquoi cette recherche est-elle importante ? Eh bien, tout d'abord, cela aide à démystifier les idées reçues sur le rôle du métabolisme dans la prise de poids à l'âge adulte. Deuxièmement, les données sur le métabolisme peuvent être essentielles pour s'assurer que les médicaments sont prescrits aux bonnes doses en fonction de la phase de vie. Enfin, les données soulignent l'importance incroyable d'une nutrition adéquate au cours de la première année de vie, lorsque le métabolisme d'un enfant s'accélère pour aider à toute la croissance critique de cette période. Ces données devraient être utilisées pour influencer les politiques de réduction de la faim et de la malnutrition chez les enfants dans le monde, car les effets de la première année de vie se répercuteront sur le corps et l'esprit pour les années à venir.

Une nouvelle étude transnationale importante a déterminé que notre métabolisme est le plus élevé vers l'âge d'un an, stable de 20 à 60 ans, puis décline plus tard dans la vie à un rythme plus lent.

Remerciements : [Science Alert, BBC]

Articles Similaires :

Une Étude Montre que Caresser un Chien Peut Avoir des Avantages Durables Pour Votre Santé

L’Islande a Testé La Semaine de Travail de 4 Jours Et C’est un Succès !

Le Rapport De l’ONU Sur Le Climat Révèle Que Le Réchauffement De La Planète Dû À L’Activité Humaine S’Accélère À Un Rythme Sans Précédent